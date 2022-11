“Volvimos a ser nosotros”, Messi reacciona tras el triunfo ante México

Leo Messi se mostró feliz tras sumar tres valiosos puntos ante México, esto tras la derrota en la primera jornada ante Arabia Saudita.

Lionel Messi dio vida a Argentina cuando más lo necesitaba y condujo a la victoria por 2-0 este sábado a su equipo frente a México, que queda en situación crítica en el grupo C del Mundial de Catar-2022.

El astro del París Saint-Germain fue el artífice del triunfo albiceleste, primero anotando el 1-0, con un tiro desde fuera del área, en el minuto 64, y luego con la asistencia para que Enzo Fernández, en el 87 con un disparo cruzado, sellara el 2-0.

Lionel Messi habló tras el partido ante México

El jugador del Paris Saint-Germain, autor del primer gol en la victoria 2-0 de Argentina sobre México que mantiene viva a la ‘Albiceleste’ en Catar-2022, se felicitó por la reacción de su equipo tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1): “Volvimos a ser nosotros”, resaltó.

“Era un partido complicado para levantarnos, porque México juega bien. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros”, declaró el ’10’ de la Albiceleste en zona mixta.

Messi, no obstante, recordó que su equipo aún no está clasificado: “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar”.

“Sabíamos que la respuesta de la gente iba a ser así, creo que le cumplimos, llevamos mucho tiempo juntos de la mano”, añadió en zona mixta.

#Qatar2022 🎙 Lionel Messi: "Era un partido complicado para levantarnos, porque México juega bien. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros". pic.twitter.com/DXvuzuw3zJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 26, 2022

Tras la sorprendente derrota en el debut frente a Arabia Saudita (2-1), Argentina estaba obligada a ganar para no quedar con pie y medio fuera del Mundial. “Nos costó el primer partido, hay muchos condicionantes. Así y todo fueron dos jugadas aisladas”.

“Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer”, concluyó.

El próximo partido de Argentina será ante Polonia donde buscarán una victoria para finalizar como líderes del Grupo C de la Copa del Mundo.

