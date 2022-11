Memo Ochoa ¿se rinde a los pies de Lionel Messi?

El guardameta Memo Ochoa se refirió a Lionel Messi cuando se acerca la “final” Argentina-México. Una derrota dejaría fuera del Mundial a la albiceleste.

Publicidad

El portero del “Tri”, Memo Ochoa, ya palpita el partido de este sábado entre Argentina y México, uno de los más esperados por la afición y que se ha convertido en uno de los nuevos clásicos del futbol mundial. Una victoria del “Tri” lo acercará a los octavos de final, mientras que una derrota de la albiceleste la dejaría fuera del Mundial de Catar, en la fase de grupos.

Y es que la albiceleste empezó el torneo de la peor manera, con una derrota por 1-2 ante Arabia Saudita, la primera en 11 años en un Mundial. Ese resultado lo envió al sótano del grupo C. Los saudíes son líderes luego del empate 0-0 entre Polonia y México, juego en el que Memo Ochoa terminó como héroe al atajarle un penalti a la estrella del Barcelona, Robert Lewandowski.

#PublinewsMundial | "Memo" Ochoa le detiene el penal a Robert Lewandowski 🧤 El polaco sigue sin marcar en un mundial 🤯 58' México🇲🇽 0-0 Polonia🇵🇱 Sigue la transmisión en Guatemala a través del 89.7 de Emisoras Unidas y nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉🏻 https://t.co/3Pcnyg4wh9 pic.twitter.com/fovIi6NRBm — Publisport (@Deportes_PN) November 22, 2022

Lo que dijo Memo Ochoa de Messi

“No me gusta a mí el ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada’. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles”, expresó Memo, quien ya ha enfrentado a Argentina en más de una ocasión.

Sin embargo, el guardameta también se tomó un espacio para hablar de Lionel Messi, a quien elogió:

“Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarle un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara”.

Pese a que el Mundial está plagado de “estrellas” Ochoa dice que Messi es superior a todos. “Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor”, sentenció.

México y Argentina se enfrentan este sábado en el duelo estelar de la segunda jornada del grupo C, a las 13:00 horas.

*Con información de TyC Sports

(Visited 30 times, 30 visits today)

Publicidad