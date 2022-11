Messi alcanza su primer récord en el Mundial de Catar

Argentina celebra el primer récord alcanzado por Lionel Messi en el Mundial de Catar. Ahora Leo va a la caza de Diego Maradona.

En su debut en el Mundial de Catar, Lionel Messi, alcanzó su primer récord, uno de tantos que repartirá esta Copa. Y es que las selecciones de Argentina y Arabia Saudita se enfrentaron hoy en la primera jornada del grupo C, en uno de los duelos más esperados por la afición latinoamericana, pues entraba en escena uno de los astros del futbol mundial que sueña con ganar su primer gran título.

Y Messi no decepcionó en su primer partido en Catar, pues apenas corrían 10 minutos del partido ante los árabes cuando ya celebraba su primera anotación. Fue un penalti que cobró por na falta dentro del área sobre Leandro Paredes. Con este gol Messi se convierte en el quinto jugador que marca en cuatro ediciones diferentes en la Copa del Mundo, por detrás de Pelé, Seeler, Klose y Cristiano Ronaldo, según datos de MisterChip.

#PublinewsMundial | De penal, tras el fallo del VAR, puso el 1-0 ante Arabia Saudita en el debut mundialista 🇦🇷⚽https://t.co/RIHu6hM9F3 — Publisport (@Deportes_PN) November 22, 2022

Pero este martes, dos jugadores más se unirán al selecto grupo, pues los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado serán titulares ante Polonia y también alcanzarán su quinto Mundial.

Messi alcanza un nuevo récord

Este martes, Messi alcanzó ya sus primeros récords en el Mundial de Catar al convertirse en el primer jugador argentino y sudamericano en disputar cinco Mundiales luego de sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, igualó a Javier Mascherano en la tabla histórica jugando en Mundiales con la camiseta albiceleste, con 20 partidos, ahora solo tiene por delante a Diego Maradona (21) al que seguramente superará.

Con su partido ante Arabia, Messi pasó a integrar el selecto grupo de jugadores que han competido en cinco Mundiales junto al alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) y Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966).

Messi jugará su último Mundial

En la víspera del partido ante Arabia Saudita, Leo, adelantó que Catar será “seguramente su último Mundial” y dijo que llega en su punto “más maduro”.

“Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial”, dijo Messi en una multitudinaria conferencia de prensa en Doha.

“No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir”, señaló.

“Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho”, aseguró.

“La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles, a los que antes no daba importancia. Ahora me fijo mucho más en todo eso. Hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa”, expresó.

