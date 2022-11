Cristiano Ronaldo dice “adiós” al United con mensaje de amor

Cristiano Ronaldo no guardó sus sentimientos después de que el Manchester United oficializó su salida “con efecto inmediato”, y dedicó un amoroso mensaje. Mira lo que dijo:

Pocas horas después de que el Manchester United hizo oficial la salida “con efecto inmediato” de Cristiano Ronaldo, por medio de un comunicado de prensa, el astro de la selección de Portugal se pronunció con un mensaje de amor hacia el club y la afición.

“El club le da las gracias por su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, marcando 145 goles en 346 partidos, y le desea, así como a su familia, un buen futuro”, añadió el Manchester United sobre la marcha del astro de 37 años, quien había criticado recientemente a su entrenador y a sus dirigentes en una entrevista en la cadena “TalkTV”.

Cristiano Ronaldo statement

“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.

I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.

It feels like the right time to seek a new challenge.

It feels like the right time to seek a new challenge.

I wish Man Utd all the best".

