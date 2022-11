Cristiano Ronaldo deja el Manchester United de común acuerdo

Cristiano Ronaldo deja el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato, informó el club inglés en un comunicado de prensa.

Agrega que “todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

