Las redes enloquecen con este video de “Toy Story” del Mundial

Un reconocido medio creó un video animado que rompe las redes sociales. Todas las estrellas, menos Lewandowski, aparecen para salvar la Copa del Mundo. Míralo:

Un video que palpita el Mundial de Catar en el que aparecen Messi y Cristiano Ronaldo como si fueran Woody y Buzz Lightyear está reventando las redes sociales. No se trata de una quinta película de Toy Story, si no de un divertido corto para animar la “Fiesta del Futbol. Tanto el argentino como el portugués trabajan juntos para saltar a la Copa del Mundo.

Muchas leyendas del futbol mundial y astros de la actualidad aparecen en este video: Pelé, Maradona, Peter Shilton, Neymar, Haaland (en la piel de El Capataz), Virgil van Dijk, Pedri, Mbappé, Son heung-Min, Alphonso Davies, Hirving Lozano, Gareth Balre (jugando al golf), Weston Mackennie y Harry Kane.

Lewi no está en el “Toy Story”

Sin embargo, llama la atención que no aparece el temible Robert Lewandowski, ganador del premio The Best de la FIFA el año pasado y rival de la selección de Argentina en el grupo C.

Esto parece que no le causó gracia a la Federación de Polonia, que no tardó en reaccionar ante “Bleacher Report”, creador del video. “¿Dónde está Lewandowski?”, preguntó una de las cuentas oficiales de la selección de Polonia a dicho medio, obviando miles de reproducciones y la gran interacción que ha causado este corto animado en las redes sociales.

THE WORLD CUP IS HERE. Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud — B/R Football (@brfootball) November 20, 2022

Cabe recordar que Lewandowski protagonizó un momento “colorado” que tuvo que ver con Messi y que después negó.

“¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi. Messi está en muy buena forma no solo en la selección sino también en el PSG. Se nota a cada paso que es una leyenda del Barcelona!, expresó el polaco.

Y es que Robert y Messi acapararán los focos en la tercera jornada del grupo C, cuando se enfrenten las selecciones de Argentina y Polonia, que podrían definir la clasificación de una de las dos selecciones a la fase final del Mundial.

