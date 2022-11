Inglaterra revela su lista de convocados para Catar 2022

Este jueves se dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección de los "Tres Leones", para encarar la Copa del Mundo de Catar 2022.

La convocatoria de la Selección de Inglaterra se dio a conocer este jueves antes de que los jugadores lleguen a la concentración el lunes por la mañana después de los partidos de clubes nacionales de este fin de semana.

Jordan Henderson y Raheem Sterling, se unirán a la selecta lista de jugadores de Inglaterra que han competido en participado en tres Copas del Mundo.

The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022