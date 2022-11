Conociendo a las selecciones mundialistas: Inglaterra

En Catar 2022, Inglaterra buscará ganar su segunda Copa del Mundo, ya fueron campeones en el Mundial de 1966.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de la campeona del mundo en 1966 y que tiene la liga más competitiva del mundo, la Premier League, estamos hablando de Inglaterra, país situado en el norte de Europa, tiene una superficie de 243.610 Km2. Cuenta con una población de 67.081.000 personas. Su capital es Londres y su moneda Libras esterlinas.

2018 FWC: 4th

EURO 2020: 🥈

2022 FWC: ❓

Can @England continue their upwards trajectory by winning the #FIFAWorldCup? 🦁

