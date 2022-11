El Bayern afirma que Davies jugará el Mundial pese a su desgarro

El canadiense Alphonso Davies podrá participar con su selección en el Mundial de Catar, pese a haber sufrido un desgarro, aseguró el Bayern de Múnich.

A pesar de sufrir el sábado un desgarro muscular en la parte trasera del muslo derecho, en la victoria 3-2 en Berlín ante el Hertha, el internacional canadiense del Bayern Múnich Alphonso Davies podrá estar en el Mundial afirmó el domingo el club bávaro en un comunicado.

“El Bayern va tener que privarse de Alphonso Davies en los dos últimos partidos de la Bundesliga antes del parón”, explicó el club, precisando que “la participación en el Mundial de Catar del internacional canadiense no está en peligro”. La Copa del Mundo se llevará a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

ℹ️ Alphonso Davies will miss the next two Bundesliga matches, but his participation at the World Cup is not at risk. #FCBayern #MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 6, 2022