¡Emotivo gesto! Alphonso Davies donará todas sus ganancias del Mundial 2022

Este martes una de las estrellas de la selección canadiense y actual jugador del Bayern Múnich, Alphonso Davies, anunció a través de su cuenta de Twitter que donará todas las ganancias recibidas del Mundial de 2022 organizaciones benéficas como agradecimiento al apoyo recibido de Canadá, país al que llegó como refugiado siendo un niño.

Davies nació en un campamento de refugiados en Ghana luego de que sus padres de origen liberiano salieran de su país de origen en medio de una guerra civil que se vivía en la época. Junto a su familia, el jugador del Bayern fue reasentado en Canadá cuando tenía 5 años y fue hasta los 15 cuando comenzó a jugar al fútbol.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.

