Mario Escobar revela sus objetivos para el Mundial de Catar 2022

"En Copa Oro dirigí la final, ¿por qué no aspirar a llegar lejos en el Mundial?", declaró el árbitro guatemalteco que el próximo lunes viajará a Catar para la Copa del Mundo.

El juez central Mario Escobar Toca cuenta las horas para poner rumbo a Catar, el referí de 36 años será el tercer árbitro guatemalteco en dirigir en una Copa del Mundo, Rómulo Méndez (QEPD) y Carlos Batres son los dos antecedentes de guatemaltecos en mundiales.

Mario Escobar partirá el próximo lunes a Miami para hacer escala, posteriormente viajará a Barcelona para su segunda escala, y desde territorio catalán viajará a Catar, llegando el martes a las 17:00 horas (hora de Doha).

Mario Escobar y la ilusión de estar en Catar 2022

Mario Alberto Escobar Toca, árbitro guatemalteco, dialogó esta mañana con Emisoras Unidas en el programa ‘Buenos días Mundial’, como antesala al Mundial de Catar 2022, el juez central no ocultó su felicidad de poder dirigir en una justa mundialista.

“Estoy con ilusión. Estoy con tranquilidad por el momento, me he preparado a lo largo de este último mes, se que tendré partidos demandantes, lo voy a disfrutar como un compromiso especial, queriendo hacer bien las cosas, representando a mi federación y al arbitraje en si, no me queda más que disfrutar con mi familia, quiero pasar desconectado este fin de semana para viajar de la mejor manera”.

¿Qué opina del VAR durante el Mundial

El VAR es una herramienta muy útil, pero el pensar de nosotros siempre es resolver como si no tuviéramos esa ayuda, para esto nos preparamos y nadie se quiere equivocar, tenemos que estar bien preparados para tomar la mejor decisión, el VAR ayudará a hacer justicia.

¿Ventaja o desventaja no tener VAR en Guatemala?

Para mi es ventaja no tener VAR en Guatemala, porque estoy acostumbrado a no utilizar la herramienta, en cambio los otros árbitros se relajan al tenerlo, a nosotros nos aconsejaron que entremos al campo sin la necesidad de usar el VAR, estoy acostumbrado a resolver por mi cuenta.

¿Cuáles son los partidos más complicados?

Cada confederación tiene sus cualidades y tenemos que estar preparados para todos: los latinos son más intensos, los europeos son muy fríos y los africanos son muy físicos.

¿Aspira llegar a dirigir en rondas de eliminación?

Uno quiere dirigir la mayor cantidad de partidos, pero todo es paso a paso, en Copa Oro dirigí la final, ¿por qué no aspirar a llegar lejos en el Mundial?, cualquier partido será bienvenido y tengo que dar mi mayor esfuerzo.

