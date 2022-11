“Es un honor ser bicampeón de la Vuelta”, dice Mardoqueo Vásquez

El totonicapense, Mardoqueo Vásquez, ganador de la edición 61 de la Vuelta a Guatemala, dice que ser dos veces ganador es algo indescriptible.

Publicidad

El orgullo de Totonicapán, Mardoqueo Vásquez, se convirtió este martes en el primer nacional en proclamarse bicampeón de una Vuelta a Guatemala, al coronarse con su segundo título consecutivo luego del conseguido en 2020. Cabe recordar que en 2021 el evento no se llevó a cabo por la pandemia covid-19.

Y es que Mardoqueo entró en la historia del ciclismo guatemalteco al escribir su nombre junto con los nacionales que han ganado dos ediciones. Antes lo hicieron Aureliano Cuque López en 1959 y 1961, Edín Roberto Nova en 1984 y 1988 y Manuel Rodas en 2017 y 2019.

¡Ahí está el CAMPEÓN 👏🇬🇹!

Así festeja Mardoqueo Vásquez el título de campeón al ganar la edición 61 de la Vuelta a Guatemala 🇬🇹🚵‍♂️

⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN ⁦@EmisorasUnidas⁩ pic.twitter.com/nteb9cOo57 — Omar Solís (@noel_solis) November 1, 2022

Lo que dijo Mardoqueo Vásquez

“Gracia a Dios tuve la oportunidad de ganar una Vuelta más. Agradezco a todos mis compañeros de equipo por ese gran trabajo y por esas etapas donde mantuvimos el liderato y por el apoyo durante toda la temporada. También agradezco a mis patrocinadores por el respaldo y a toda mi familia, a mi papá”, expresó Mardoqueo.

Mardoqueo Vásquez es cargado por los demás corredores al coronarse como bicampeón, luego de dar por finalizada la décima y última etapa de la #61VueltaGuate ➡️ https://t.co/ZRUPTwDOHq 📷: Edwin Bercián pic.twitter.com/dn9sqsLsyZ — Publisport (@Deportes_PN) November 1, 2022

Además, expresó que la sensación de ser bicampeón “es algo que no puedo expresar. Me siento feliz de ser dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala y de manera consecutiva. Ser el primer guatemalteco en lograrlo es una felicidad inmensa y es un honor entrar en el libro de la historia del ciclismo guatemalteco, no tengo palabras para expresarlo”, agregó al agradecer al pueblo de Totonicapán y a toda Guatemala.

“En cada una de las etapas disfruté del cariño de la gente y ganar la Vuelta a Guatemala es un éxito para nosotros como equipo, ahora nos vamos a descansar tranquilos”, dijo.

Además, dijo que entró “muy motivado a la Vuelta a Guatemala, sabiendo que hay mucha montaña me sentí en buenas condiciones y me fue muy bien en el ascenso. Ganar las dos “Etapas Reinas” es algo que me motiva a seguir adelante, es una felicidad enorme ser el ganador y más a este nivel donde vinieron grandes corredores”, finalizó.

Así se proclamó campeón Mardoqueo Vásquez

“Súper Mardo” sacó su casta de campeón desde la primeras etapas de la competencia y amarró el liderato en la nueva “Etapa Reina”, una exigente prueba de ascenso de 14 kilómetros entre Lucía Cotzumalguapa y Pamezabal, en Santa Lucía Utatlán, Sololá. Esta prueba fue el primer gran paso para alcanzar el bicampeonato.

Sin embargo, también dominó la otra gran prueba de este giro, la tradicional “Etapa Reina” que inició en Catarina, San Marcos y finalizó en el Cerro El Baúl, Quetzaltenango, triunfo que le aseguró el título, pues en las siguientes etapas su equipo solo trabajó para mantenerlo a salvo.

(Visited 31 times, 31 visits today)

Publicidad