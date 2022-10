¡Nueva baja para Francia! Paul Pogba se pierde Catar 2022

El centrocampista francés Paul Pogba no formará parte del combinado galo que defenderá su título mundial en Catar 2022.

El Mundial de Catar 2022 ha conocido este lunes una nueva baja de talla mundial, se trata del centrocampista francés y campeón del mundo, Paul Pogba quien no podrá ayudar en su país en la lucha por el segundo título al hilo por problemas de lesión que arrastra desde poco antes al arranque de la temporada 2022/23.

