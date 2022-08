Paul Pogba, acusado por su hermano de intentar lesionar a Mbappé con brujería

"Kylian, no tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien", comenta Mathias Pogba tras acusar a Paul de brujería.

Los problemas entre los hermanos Paul y Mathias Pogba acapararon los focos mediáticos luego de que el centrocampista campeón del Mundo con Francia en 2018 acusara a su hermano de formar parte de un grupo de extorsionadores que le hacen pagar dinero por no revelar información, mientras que la respuesta de Mathias llegó exponiendo al jugador de la Juventus a través de sus redes sociales.

Tras hacerse oficial la denuncia en contra de Mathias Pogba, el hermano de Paul estalló en su contra y a través de su cuenta oficial de Tiktok publicó un video que está disponible en inglés, español, francés e italiano, comentando que en las próximas horas revelará secretos sobre su hermano e hizo énfasis en Rafael Pimienta, quien es la encargada de manejar a su hermano tras el fallecimiento de Mino Raiola.

Ante la expectativa creada en la red social de origen chino, todo el mundo se volcó a estar pendiente de la actividad de Mathias, quien en Twitter rompió el silencio sobre su hermano y reveló uno de los secretos que más revuelo ha causado sobre Paul, el centrocampista fue acusado por su hermano de haber requerido de la brujería para lesionar a Kylian Mbappé.

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre.

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022