VIDEO. Australia condena la falta de derechos humanos en la organización del Mundial

Con comunicado y un video en redes sociales la selección australiana se convierte en el primier equipo clasificado a Catar 2022 que critica al país organizador.

La selección de fútbol de Australia se convirtió este jueves en el primer conjunto clasificado para el Mundial-2022 en criticar abiertamente a Catar por el no respeto de los derechos humanos que acompañó a la organización de la competición, que comenzará el 20 de noviembre.

Dieciséis miembros de la selección masculina australiana, que se halla en el grupo de Francia, al igual que Dinamarca y Túnez, aparecen en un escueto video explicando su toma de posición.

“Estos dos últimos años nos hemos dedicado a comprender y conocer mejor la situación en Catar”, explican los futbolistas. “Nosotros no somos expertos pero escuchamos a organizaciones como Amnesty (International), la FIFA” y, “más importante, a los trabajadores extranjeros en Catar”.

El video está acompañado de un comunicado de la Federación Australiana de Fútbol. “Agradecemos los progresos significativos y las reformas legislativas que tuvieron lugar en Catar estos últimos años para reconocer y proteger los derechos de los trabajadores y alentamos a todos los actores a proseguir en esta vía de las reformas”, escribió la FFA.

“Sin embargo, también hemos tenido conocimiento de que el torneo fue asociado al sufrimiento de los trabajadores migrantes y de sus familias y eso no puede ser ignorado”, prosigue el texto.

Over the last few years, we have been on a journey to understand and learn more about the situation in Qatar. https://t.co/AQ5z3Z2bgL

— Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022