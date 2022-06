¡Australia al Mundial! Sella el boleto tras vencer a Perú en penaltis

En un juego que se resolvió en los tiros penaltis Australia selló su pase al Mundial de Catar tras vencer a una aguerrida Perú, que no logró el sueño.

La selección de Australia jugó “bien sus cartas” y casi al final de la prórroga hizo ingresar al portero que le daría el pase al Mundial de Catar, tras vencer en los penaltis 5-4 a Perú, luego de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizaron 0-0, en el repechaje intercontinental entre Conmebol y la Confederación Asiática que se disputó en el Al Rayyan Stadium.

En los penaltis, Australia fue más efectivo para lograr su sexta clasificación al anotar cinco de los seis tiros. Con la derrota de Perú, Sudamérica tendrá cuatro equipos en el Mundial: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

Comenzó el juego, parejo, pero avisó primero Australia con un remate de Duke, de larga distancia, que impactó en la lateral de la red. El mismo Duke volvió a intentarlo en el 6′ con un remate lejano.

Por su parte, Perú avisó en el tercer minuto de juego con un cabezazo que se fue arriba del travesaño tras un pase desde la derecha. También intentó Christofer González, en el minuto 12, pero la defensa australiana despejó tras un tiro libre.

Los australianos volvieron a llegar en el minuto 15 con un remate de cabeza de Irvine, tras tiro de esquina, pero el baló se fue arriba del travesaño. Comenzaba Perú a ganar terreno y Lapadula llevó peligro nuevamente en el 27′ cuando intentó un disparo de media vuelta que la zaga logró despejar.

Mientras que Australia estuvo intentó con un centro de Boyle al que André Carillo se anticipó y despejó el peligro de su área. Con el 0-0 se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Perú tomó más el control del balón, sin embargo no encontraba los espacios que le permitieron llevar peligro, mientras Australia se defendía y esperaba atacar al contragolpe.

En el minuto 68 Christian Cueva desperdició una clara ocasión cuando emprendió en velocidad desde la izquierda, se metió al área y remató, pero el balón se estrelló en el lateral de la red.

En el minuto 84, Australia tuvo la llega más clara del partido cuando Behich se escapó en velocidad y disparó desde fuera del área, pero el baló se fue pegadito al paral izquierdo de la portería que resguardaba Pedro Gallese.

Pero Australia comenzó a presionar en los últimos minutos del partido y estuvo cerca de anotar en el 87, pero Gallese se estiró para controlar un remate peligrosísimo de Hrustic.

Perú no se daba por vencido y en el 98 volvió a asomarse al arco con un remate que pudo atrapar el guardameta Ryan.

In our centenary year, we’re ready to #GiveIt100 at another @FIFAWorldCup 💯💚💛

The Socceroos have done it. #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/eakA3X0SOT

— Socceroos (@Socceroos) June 13, 2022