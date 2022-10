Manuel Rodas envía emotivo mensaje a quienes lo han apoyado los últimos meses

"Gracias al pueblo guatemalteco por el apoyo, estamos saliendo adelantes, ese cariño nos motiva a seguir adelante", expresó el pedalista guatemalteco, ausente en la Vuelta a Guatemala 2022.

Hoy dio inicio el máximo evento deportivo del año en Guatemala, arrancó la Vuelta Ciclística a Guatemala con un recorrido de 162 kilómetros desde la Plaza de la Constitución, hasta el Parque Central en el departamento de Chiquimula.

Sin embargo, las carreteras guatemaltecas no podrán ver en acción este año a uno de los hijos pródigos del ciclismo nacional, el quetzalteco Manuel Rodas que por motivos personales no tendrá participación en esta edición.

Manuel Rodas habla sobre su ausencia en la Vuelta

Desde hace semanas atrás, se confirmó que Manuel Rodas no participaría en la Vuelta a Guatemala 2022 para acompañar a su hijo en su recuperación, ya que un par de meses atrás tuvo que ser intervenido, el ciclista guatemalteco habló con Emisoras Unidas durante la transmisión de la Vuelta y relató los duros momentos que ha atravesado estos meses.

“Desafortunadamente no pude estar en la Vuelta, venía haciendo una preparación muy buena con mis compañeros, pero en este mundo uno no sabe lo que puede pasar, nos sabemos que pasará al día siguiente y desafortunadamente hace 3 meses mi hijo venía sufriendo una enfermedad y bueno, ha tocado estar con él y ayudarlo en su tratamiento sobre todo y eso me ha quitado tiempo y horas de entreno y al final decidimos con mi entrenador y mis compañeros de equipo que no era oportuno que estuviera en la Vuelta”, indicó Rodas.

“Tenía la ilusión e intención de estar, pero no fue posible, a estar alturas mi prioridad es la salud de mi hijo, esperemos ir logrando salir adelante en esta batalla tan dura y el próximo año espero volver a estar en la Vuelta a Guatemala”, complementó el pedalista guatemalteco.

Al mismo tiempo, Rodas se dio la oportunidad de agradecer a todo el pueblo guatemalteco que mediante mensajes, donaciones o una simple palabra de apoyo han mostrado su respaldo ante la dura situación que atraviesa su familia.

“Quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer a toda la gente que está con nosotros en estos momentos, gracias al pueblo guatemalteco por el apoyo, estamos saliendo adelante, gracias a Dios y a todos por ese cariño, son cosas que nos motivan a seguir adelante”, dijo el corredor de Decorabaños.

Para finalizar, Rodas señaló que espera que un guatemalteco gane la Vuelta a Guatemala 2022, sin embargo, sabe perfectamente que los ciclistas extranjeros buscarán dar competencia de inicio a fin en la competición.

“La Vuelta es dura, y con alta montaña, en Guatemala hay corredores con dotes de escalador, en Decorabaños tenemos cartas importantes y son protagonistas, al igual que Hino tiene buenos representantes, creo que cartas hay, también en Ópticas Deluxe, tenemos poderío para pelear a la Vuelta a Guatemala, pero estoy consciente que hay corredores extranjeros muy buenos, no nos podemos dar el lujo de darles ventaja”, culminó.

