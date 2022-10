Rubio Rubín expulsado en la eliminación del Real Salt Lake

El Real Salt Lake jugó prácticamente toda la segunda mitad y la prórroga con un jugador menos por la expulsión de Rubio Rubín en el minuto 52.

El Austin venció este domingo 3-1 en penales (2-2 en tiempo reglamentario) al Real Salt Lake en la primera ronda de los playoffs de la liga norteamericana (MLS), en un alocado partido que vio dobletes del argentino Sebastián Driussi y el venezolano Sergio Córdova.

El punta de la Vinotinto adelantó al Real Salt Lake con dos tempranas dianas en los minutos 3 y 15 pero Driussi igualó en el 31 y en el 90+4. En la tanda de penales el Austin se impuso 3-1 gracias a la actuación del arquero Brad Stuver, que atajó los lanzamientos de Andrew Brody y Braian Ojeda.

El Real Salt Lake jugó prácticamente toda la segunda mitad y la prórroga con un jugador menos por la expulsión de Rubio Rubin en el minuto 52.

Real Salt Lake down to 10 men after Rubio Rubin's tackle on Brad Stuver earns him a red card. #RSL pic.twitter.com/LcLsMWml3N

— KSL Sports (@kslsports) October 16, 2022