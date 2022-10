¡A playoffs de la MLS! Equipos de Rubio Rubín y Arquimides Ordóñez clasifican

Los equipos donde juegan los estadounidenses-guatemaltecos Rubio Rubín y Arquimides Ordóñez, el Real Salt Lake y el Cincinnati FC, respectivamente, avanzaron a los playoffs de la MLS. Estos serán sus rivales:

El Real Salt Lake del estadounidense-guatemalteco, Rubio Rubín, y el Cincinnati FC, de Arquimides Ordóñez, vivieron emotivos momentos este domingo al clasificarse a los playoffs de la MLS. Además, ambos clubes conocen ya quienes serán sus rivales en la fase final de la liga estadounidense.

La última jornada del campeonato de la MLS se jugó este fin de semana y definió a los 14 equipos que lucharán por alcanzar el título donde los equipos de Rubín y “Quimi” ya tienen su lugar asegurado. El Cincinnati terminó quinto en la clasificación general de la Conferencia del Este con 49 puntos, mientras que el Real Salt Lake finalizó séptimo con 47 en la Conferencia del Oeste.

So much goodness in one video #RSLvPOR | #DecisionDay pic.twitter.com/Zk6gpW3IRG

— Real Salt Lake (@realsaltlake) October 9, 2022