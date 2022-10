¡Día triste para el deporte! Suspensión del COG entra en vigor

A partir de este 15 de octubre entró en vigor la suspensión del Comité Olímpico Internacional al COG, que impide a los atletas nacionales poder representar la bandera de Guatemala en competiciones del ciclo olímpico.

Día triste para el deporte nacional y sus distintos atletas, este sábado 15 de octubre entró en vigencia la suspensión del COI al Comité Olímpico Guatemalteco, que impide a los deportistas guatemaltecos representar la bandera de Guatemala en competiciones del ciclo olímpico.

Cabe resaltar que el pasado 8 de septiembre, el Comité Olímpico Internacional determinó suspender al Comité Olímpico Guatemalteco de toda actividad del ciclo olímpico a partir del 15 de octubre, el COI dio poco más de un mes de margen para que el COG pudiera dialogar con las autoridades competentes para levantar la suspensión, pero la respuesta nunca llegó y hoy los atletas lamentan una decisión que perjudicará sus carreras profesionales

Esto debido a la suspensión provisional de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad a principios de agosto del año en curso y que tras una nueva reunión el 23 de agosto, la CC decidió mantener la suspensión de los estatutos del COG.

Update on National Olympic Committees (NOCs):

➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October

➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association

Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022