Así se jugará el clasificatorio hacia la Eurocopa 2024

Divididas en 10 grupos, 53 selecciones disputarán 20 boletos directos hacia la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

La UEFA ha dado a conocer este domingo como se disputará el clasificatorio hacia la Eurocopa 2024 que tendrá como país anfitrión a Alemania. 53 selecciones del viejo continente se disputarán 20 puesto directos a la Euro y dejará tres vacantes que se conocerán por medio de una repesca.

Este clasificatorio dará 20 cupos directos y al sumarle a la anfitriona clasificada (Alemania), habrán 21 de las 24 plazas ocupadas en el evento, los tres espacios restantes serán disputadas por las 12 selecciones que hayan ganado su grupo en la Nations League 2022/23, pero en caso de ya estar clasificadas el pase a la repesca será otorgada al siguiente mejor equipo de cada grupo.

