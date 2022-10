Verstappen con la ‘pole’ en Japón y a un paso del título de Formula 1

Verstappen, depende de sí mismo, ya que una victoria y un punto suplementario como protagonista de la mejor vuelta en carrera le aseguraría el título del Mundial de Formula 1.

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), logró la pole position este sábado en el Gran Premio de Japón, donde tratará el domingo de coronarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva.

Verstappen superó por una centésima de segundo al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en las clasificaciones en el circuito de Suzuka. El español Carlos Sainz (Ferrari) se hizo con la tercera posición en la parrilla de salida del domingo.

El piloto neerlandés de 25 años tiene la vista puesta en un triunfo en Japón, que le daría su segundo título mundial consecutivo este mismo domingo.

Here's how we line up for Sunday's race at Suzuka, after the closest qualifying session of the year! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Xyav8palqb

Verstappen podría coronarse con otros resultados, que dependerían de sus dos principales rivales. El neerlandés necesita en cualquier caso ocho puntos más que Leclerc y seis más que su compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, a los que lleva respectivamente 104 y 106 unidades de ventaja en la clasificación del Mundial.

“Estoy muy feliz de salir desde la pole, y también muy feliz de volver aquí”, dijo Verstappen, que logró su primera pole position en Suzuka, donde se corrió por última vez en 2019, debido a la pandemia.

MAX: "It was pretty incredible to drive here again, especially in qualifying on low fuel. These cars really come alive in the first sector! Very happy to be on pole, but in general just super happy to be back here!"#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/HBEtVxMlAc

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022