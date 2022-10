VIDEO. Se presenta de manera oficial la edición 61 de la Vuelta a Guatemala

Conoce todos los detalles la Vuelta a Guatemala que vuelve tras un año de ausencia y llenará de color las calles de 18 departamentos del 23 de octubre al 1 de noviembre.

Este jueves se realizó la presentación oficial de la edición número 61 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la cual llenará de color 18 departamentos del país en sus diez etapas que iniciarán el próximo 23 de octubre y finalizarán el 1 de noviembre. Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que 15 equipos guatemaltecos competirán junto a 5 equipos internacionales por llevarse el máximo evento ciclístico del país.

El evento vuelve a Guatemala tras un año de ausencia por la crisis sanitaria de la covid-19 en 2021 y entre sus novedades para la edición 2022 se encuentra la creación de un álbum digital donde se podrá observar a cada uno de los corredores y miembros del cuerpo técnico de cada equipo y una nueva “Etapa Reina”. Este evento contará con 137 ciclistas, lo que lo convierte en un nuevo récord de participantes en el evento.

Para llevar un control profesional sobre el evento, la 61 Vuelta Ciclística a Guatemala contará con tres comisarios internacionales. El estadounidense Chuck Hodges ha sido designado por la UCI, mientras que el serbio Marko Zivanovich y el puertorriqueño Ismael Fuentes han sido invitados por la federación nacional.

Grandes ausencias y una emotiva dedicación

El presidente de la Federación de Ciclismo, Stuard Rodríguez, confirmó que los ciclistas nacionales Manuel Rodas y Julio Padilla serán baja del evento nacional. Rodas quedará al margen de la competencia por la enfermedad que padece su hijo Kevin, a quién será dedicada la edición 61 del evento junto a la fundación Ayuvi. Por su parte, Padilla será baja por lesión.

El motivo por el que no se celebró le edición 2021

Stuard Rodríguez, presidente de la Federación de Ciclismo, explicó los motivos por los que no se celebró la vuelta en el año 2021: “Quiero decirles porque el año pasado no hubo vuelta, no llegábamos a los requisitos que nos pedía el Ministerio de Salud, pasábamos por departamentos que estaban en semáforo rojo y la Federación y sus patrocinadores no íbamos a arriesgas a ninguno de los ciclistas o alguna comunidad guatemalteca. Nos dolía mucho no lograrlo hacer”.

¿Afectará el estado de las carreteras al evento?

Esta edición de la Vuelta Ciclística de Guatemala contará con diez etapas, las cuales recorrerán 1 mil 284 kilómetros de carreteras nacionales en 18 diferentes departamentos del país, por ende, el estado de las mismas fue uno de los temas abordados en el evento por Stuard Rodríguez.

“Antes que se me olvide el tema de las carreteras, está prácticamente bien, las carreteras por donde pasa la vuelta a Guatemala están bien. Hay tramos complicados pero en su mayoría pasará por lugares seguros”, expresó el presidente de la Federación.

Así serán los mailots del evento

Malta Gallo (General Individual)

Bantrab (Mejor Guatemalteco)

Agua Pura Salvavidas/Revive (Metas Volantes)

Pinturas Celco (Montaña)

Bantrab (Ganador de Etapa)

Federación de Ciclismo (Clasificación Sub-23)

Etapas

Estas son las 10 etapas que acompañarán el evento ciclístico más esperado del año:

Etapa 1, 162 km: Domingo 23, Guatemala – Sanarate – El Rancho – Teculután – Zacapa – Chiquimula

Etapa 2, 136.5 km: Lunes 24, Parque Chatún Esquipulas – San Esteban – Bulevar de Ipala – Agua Blanca – San Manuel Chaparrón – Monjas Jalapa

Etapa 3, 108 km: Martes 25, El Progreso – Jutiapa – La Conora – El Molino – Los Esclavos – Barberena – Amberes – El Salitre – El Chocolate – Fraijanes

Etapa 4, 114 km: Miércoles 26, Santa Lucía Cotzumalguapa – Patulul – San Lucas Tolimán – Santiago Atitlán – San Pedro La Laguna – San Juan – San Pablo – Pamezabal

Etapa 5, 127. 5 km: Jueves 27, Totonicapán – Circuito en Salcajá (6 vueltas) Palestina de Los Altos – San Pedro – San Marcos – Esquipulas Palo Gordo

Etapa 6, 146 km: Viernes 28, Catarina San Marcos – Tecún Umán – Coatepeque – Retalhuleu – Santa María de Jesús – El Túnel – Almolonga – El Baúl Quetzaltenango

Etapa 7, 120 km: Sábado 29, San Francisco El Alto – Cuatro Caminos – Totonicapán – Santa Cruz del Quiché – Patzite – Santa Cruz del Quiché

Etapa 8, 133 km: Domingo 30, San Andrés Semetabaj – Godínez – Las Cruces – San Andrés (3 vueltas) Godínez – Patzún – Patzicía – El Tejar – Ciudad Vieja

Etapa 9, 127 km: Lunes 31, Parramos – San Andrés Itzapa – Parramos – Pastores – Antigua – San Lucas – El Tejar – Libramiento – Tecpán – Rincón Suizo – Tecpán – Patzicía

Etapa 10, 110 km: Martes 1 de noviembre, Gallo Finca El Zapote – Circuito en el Anillo Periférico (5 vueltas) Gallo Finca El Zapote.

