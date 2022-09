Kevin Ruiz: “El resultado fue adverso, pero deja buenas sensaciones”

Agradecido por haber vestido de nuevo la azul y blanco, así se mostró Kevin Ruiz a su regreso a Xelajú MC. El defensa dice que pese a haber perdido ambos juegos les dejaron cosas positivas.

Publicidad

El defensa de Xelajú MC, Kevin Ruiz, fue uno de los jugadores que llamó la atención durante el amistoso que la selección nacional sostuvo ante Honduras y pese a que el resultado final fue adverso, dice que tanto el juego ante la “H” como la derrota ante Colombia, les dejó cosas positivas como equipo. Kevin también se refirió a su regreso a la Liga Nacional y dice que ya “cambió el chip” y ahora se enfoca en el partido ante Antigua GFC.

Kevin, que tuvo un paso por el Deportivo Suchitepéquez y Municipal, habló sobre su experiencia con el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas” y fue claro en decir que seguirá trabajando para seguir siendo opción con selección nacional.

😁 DE REGRESO

Este día se integraron al trabajo de #XelajúMC los tres seleccionados nacionales, Aslinn Rodas, Darwin Lom y Kevin Ruiz, enfocados en el duelo del sábado frente a Antigua. #VamosChivos 💙❤⚽️👌🏻👍🏼☀️ pic.twitter.com/4eBqbteEhJ — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) September 29, 2022

¿Cómo te sientes tras jugar con selección nacional?

Estoy contento de estar en Xela. Con la selección fue una experiencia muy bonita, nos dejaron buenas sensaciones estos dos partidos, no tanto los resultados porque fueron adversos, pero siempre habrá cosas por mejorar, toca seguir trabajando y espero seguir haciendo las cosas bien para seguir siendo convocado.

¿Te sorprendió la titularidad?

Un poco, pero lo manejé de buena manera. Habíamos jugadores que no tuvimos participación ante Colombia, gracias a Dios se me dio el chance de estar de inicio y son las oportunidades que todos queremos y había que aprovechar. Al final me sentí bien y cómodo.

Ya tenías tiempo de no estar en selección…

Sí, estuve en 2018 en un amistoso ante Ecuador y luego se vino un tiempo donde estuve en algunos microciclos, pero no en partidos oficiales. Estar en selección siempre es importante y abre muchas puertas.

Se perdió, pero lo importante fue no bajar los brazos…

Claro, al recibir el llamado con mis compañeros de equipo Darwin Lom y Aslinn Rodas hablábamos que es producto del trabajo en equipo que se ha hecho con Xela. Terminamos la primera vuelta del torneo con cosas positivas que hicieron y teneos los objetivos claros, pelear por los primeros puestos y eso nos dio la posibilidad de ser llamados. Debemos poner nuestro granito de arena en el club para poder estar en selección.

¿Te sentiste cómodo en la posición que jugaste?

Habitualmente he jugado como central por izquierda. En el partido ante Honduras me tomaron por derecha, pero me sentí bastante bien jugando por el lado de mi pierna hábil. No habíamos tenido la oportunidad de jugar un partido de inicio con algunos compañeros de otros clubes y se demostró tener actitud y garra.

Te acoplaste bien a tus compañeros de selección…

Lo primero era mantener el orden y conforme pasaron los minutos tomamos confianza. Siento que hubo cosas buenas que se hicieron en ese partido, a pesar de que no habíamos tenido minutos, al final parecía que tuvieras varios partidos jugando juntos. Al final fue la entrega del equipo, de estar enfocados en lo que queríamos hacer. Queríamos ganar, lastimosamente no se pudo, pero lo importante es aceptar y seguir trabajando.

¿Qué les dijo Amarini Villatoro y Luis Tena?

Hoy nos recibió de buena manera y nos felicitó por el esfuerzo y el trabajo que se hizo con selección. Nos dijo que tratáramos de seguir por la misma línea y empaparnos toda la idea que teníamos en selección. Nos deseó lo mejor. El profe Tena nos trató bien, nos sentimos cómodos con él y eso fue importante. Nos dijo que siguiéramos con la misma mentalidad.

Y se viene un partido importante ante Antigua…

Sí, es un rival que siempre ha sido complicado y que ha ganado títulos. No será fácil, pero tenemos la capacidad, hicimos una buena primera vuelta y el objetivo ahora es superar lo que hicimos. Estamos enfocados en hacer bien las cosas y quedarnos con los tres puntos.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu pueblo, Patulul?

Ha sido importante, la gente de Patulul siempre me anda mensajes de apoyo y han sido parte importante de mi carrera, les agradezco siempre por sus buenos deseos y el apoyo que me han brindado junto con mi familia, es una gran motivación.

*Fotos: Fedefut

(Visited 48 times, 48 visits today)

Publicidad