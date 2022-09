Federer y Nadal serán compañeros en el último partido del tenista suizo

Roger Federer jugará el último partido de su carrera este viernes 23 de septiembre con el español Rafael Nadal, no como adversario sino como compañero en un partido de dobles.

El legendario tenista suizo Roger Federer jugará el último partido de su carrera el viernes con el español Rafael Nadal, no como adversario sino como compañero en un partido de dobles, durante la primera jornada de Laver Cup, anunció la organización el jueves.

Los dos grandes rivales de los últimos quince años en la pista del tenis profesional estarán lado a lado para representar al equipo Europa, contra una pareja de estadounidenses compuesta por Jack Sock y Frances Tiafoe, que representarán al equipo Mundo.

El suizo de 41 años y vencedor de 20 títulos de Grand Slam, jugará en la noche de Londres en el O2 Arena su último partido antes de poner fin a una de las carreras más prestigiosas, no solo del tenis sino del deporte.

Federer y Nadal se han enfrentado en 40 ocasiones, (24 victorias a 16 para el español), con algunos duelos legendarios que construyeron la rivalidad más apasionada de la historia del tenis.

A practice session unlike any you've ever seen before #LaverCup pic.twitter.com/afhnYa0rSa

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022