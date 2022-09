Las millonarias pérdidas del Manchester United durante la temporada 21/22

La deuda del Manchester United creció un 22%, pasando de 419,5 millones de libras en 2021 a 514,9 millones de libras en 2022.

El Manchester United anunció el martes una pérdida neta de 115,5 millones de libras (132,2 millones de euros) durante el ejercicio 2021/22, que terminó el pasado mes de junio.

Las pérdidas aumentaron 23 millones de libras (26 millones de euros) en comparación a la temporada anterior, según las cifras publicadas por el club de fútbol inglés de Premier League.

La deuda del club creció así un 22%, pasando de 419,5 millones de libras (481 millones de euros) en 2021 a 514,9 millones de libras (590,7 millones de euros).

El director financiero del club de los 20 títulos de campeón de Inglaterra, Cliff Baty, explicó que los resultados estaban afectados en especial “por la ausencia de un torneo estival en julio de 2021” y por “las consecuencias del debilitamiento de la libra esterlina”.

El Manchester United terminó la temporada 2021/22 de Premier League en la sexta posición, lo que significa que no clasificó para la Liga de Campeones, que habría tenido una incidencia positiva en las finanzas del club.

Actualmente quintos en la clasificación, los ‘Red Devils’ siguen en la búsqueda de un gran trofeo, desde su victoria en la Europa League en 2017.

La familia Glazer es dueña del club desde principios de los 2000, el club inglés se encuentra en un momento crucial para la entidad, no solo a nivel deportivo, sino a nivel institucional. De procedencia norteamericana, los Glazer estarían abiertos a escuchar ofertas para vender el United, tasándolo de momento en 4.350 millones de euros, según cuenta el Daily Mail.

Los ‘diablos rojos’ podrían cambiar de dueños en los próximos meses, y es que los Glazer, propietarios del club británico desde 2003, estarían estudiando la opción de traspasar el club a un nuevo comprador, que viendo el valor del club y todo lo que factura – es uno de los clubes del mundo que más dinero generan año tras año-, podría no tardar en llegar.

En el año 2003, Malcom Glazer, empresario neoyorkino, empezó gradualmente a adquirir acciones del Manchester United hasta el año 2005, cuando se convirtió en el principal dueño del equipo tras desembolsar alrededor de 1.160 millones de euros. Debido a sus problemas de salud, Malcolm relevó la dirección de la entidad a sus hijos Joel y Avram, tomando el control del día a día, hasta la muerte de Malcolm en abril de 2014, cuando los seis hijos del empresario también propietario de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, adquirieron el 90% del club, repartido entre todos ellos.

