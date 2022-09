¡El adiós de una leyenda! Roger Federer anuncia su retiro del tenis

El legendario tenista suizo Roger Federer anunció este jueves en un comunicado su retirada al término de la Laver Cup, competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional. El tenista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos y ganador de 21 torneos de Grand Slam, confirmó que dejará el deporte profesional después de participar en la Laver Cup, que se realizará la próxima semana en la ciudad de Londres.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito”, dijo en una carta que publicó en sus redes sociales junto con un video.

De esta manera, Federer le pondrá punto final a una gloriosa carrera desde el próximo 23 de septiembre en el reconocido estadio O2 Arena. Dentro de los atractivos que presentó el certamen será volver a ver al histórico Big Four: Roger, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray compartiendo el mismo equipo que será liderado por la leyenda Björn Borg.

