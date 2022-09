Cuarto caso de cáncer testicular en la Bundesliga en 2022

Jean-Paul Boëtius, jugador del Hertha Berlin, fue diagnosticado con cáncer testicular tras un examen urológico practicado el miércoles. Es el cuarto caso de cáncer testicular en la Bundesliga durante 2022.

El jugaror neerlandés del Hertha Berlín, Jean-Paul Boetius, fue diagnosticado con un cáncer de testículos, anunció su club este jueves, lo que le convierte en el cuarto jugador de Bundesliga en ser diagnosticado con esta enfermedad en 2022.

El cáncer de Boetius, de 28 años, que llegó al Hertha de Berlín procedente del Mainz 05 en el pasado mercado, fue descubierto durante un examen urológico practicado el miércoles.

“Nos mantendremos unidos, como la familia del Hertha”, declaró el director deportivo del equipo Fredi Bobic, en un comunicado anunciando la triste noticia. “Por amarga que sea esta noticia, estamos llenos de esperanza y confianza en que Jean-Paul se recuperará y volverá a estar entre nosotros lo antes posible”, expresó.

Jean-Paul Boëtius had a urological test on Wednesday, where a testicular tumour was discovered. We will inform you further once we have more information. Our thoughts are with you, Djanga! 💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/onOpiRfrw3

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) September 22, 2022