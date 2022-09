Con victorias ante Dinamarca y Polonia, respectivamente, Croacia y Países Bajos se acercan a la “Final Cuatro” de la Liga de Naciones. Por su lado, Francia, ganó su primer partido.

Con victorias ante Dinamarca por 2-1 y ante Polonia por 2-0, respectivamente, las selecciones de Croacia y Países Bajos dieron un paso importante para pelear por el título en la “Final Cuatro” de la Liga de Naciones 2022, mientras que Francia logró su primera victoria por 2-0 ante Austria. Borna Sosa (49) y Lovro Majer (79) fueron los autores de los goles que dieron el triunfo a Croacia, vigente subcampeona del mundo, frente a una Dinamarca que anotó por medio de su capitán Christian Eriksen (77).

Con este resultado, Croacia pasa a liderar su grupo con 10 puntos, uno más que Dinamarca antes de la última jornada, el domingo, en la que los daneses recibirán a Francia y los balcánicos visitarán a Austria.

Francia, vigente campeona del mundo, logró su primera victoria en la Liga de Naciones al vencer a Austria en París y aleja por el momento el descenso a la segunda categoría de este torneo continental.

Kylian Mbappé (56) y Olivier Giroud (65) fueron los autores de los goles que permiten a los ‘Bleus’ abandonar la última plaza del grupo 1 y depender de sí mismos para mantener la categoría.

Con 5 puntos, Francia aventaja en uno a Austria y le bastará con hacer en Dinamarca en la última jornada el mismo resultado que los austriacos en casa frente a Croacia para mantenerse en la Liga A.

La nota negativa para los franceses fueron las lesiones de Jules Koundé y Mike Maignan, que tuvieron que retirarse antes de acabar el encuentro y se unen a la larga lista de lesionados que tiene Deschamps a menos de dos meses para el inicio del Mundial de Catar (20 de noviembre).

En el grupo 4 los Países Bajos conservaron el liderato con su triunfo en Varsovia. Cody Gakpo (14) abrió el marcador para los visitantes, servido por Denzel Dumfries. Ya en la segunda parte Steven Bergwijn hizo el 2-0 (60) tras una pared con Vincent Janssen.

Los ‘Oranje’, en cabeza del grupo con 13 puntos, recibirán a los Diablos Rojos, segundos con 10, el domingo en Ámsterdam. Para clasificarse a la ‘Final Four’ Bélgica deberá ganar a sus vecinos por cuatro goles de diferencia.

🇵🇱 Los últimos partidos de Polonia:

❌ 1-6 vs Bélgica 🇧🇪

➖ 2-2 vs Países Bajos 🇳🇱

❌ 0-1 vs Bélgica 🇧🇪

❌ 0-2 vs Países Bajos 🇳🇱 pic.twitter.com/jhA42xHaP8

— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2022