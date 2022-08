Roberto Montoya: Lo mejor ha sido “la personalidad del equipo”

El técnico de Cobán Imperial, Roberto Montoya, dice que los resultados de sus rivales los han beneficiado, pero que su equipo puede estar aún mejor.

Publicidad

Con “los pies sobre la tierra”, pero sin poder evitar la emoción de soñar con un nuevo título de Liga Nacional, así se ha hecho sentir Cobán Imperial en el actual Torneo Apertura, en el que ha hecho vibrar a su afición con sus buenos resultados bajo el mando del técnico mexicano, Roberto Montoya. En una charla con “El Mejor Equipo”, de “Emisoras Unidas”, el estratega resaltó el buen trabajo que ha hecho su equipo para mantenerse de líder.

Y es que desde que inició el campeonato nacional, los “Príncipes Azules” ocuparon el primer lugar de la clasificación, puesto que no han dejado en ocho jornadas en las que han sumado 15 puntos producto de 5 victorias. No han empatado en ninguna ocasión y suman dos derrotas. Además, son el equipo más goleador del torneo con 18 anotaciones y 11 en contra.

Los príncipes azules cerraron su segundo entrenamiento de la semana, esto con miras al partido de este miércoles vs Guastatoya. Aficionado cobanero, dejémosle un mensaje de motivación a los líderes del torneo de apertura 2022.#vamoscobaneros💪⚽️🔵 pic.twitter.com/ZSukulBDRD — CSD Cobán Imperial Oficial (@CobanImperial) August 29, 2022

¿Cómo mantiene el buen ambiente en su equipo?

Lo más importante es la competencia que hay en cada posición, para que esto suba de nivel necesitamos darle la oportunidad a los que entrenan bien. Hemos hecho rotaciones para que el nivel no baje, afortunadamente el grupo lo ha aceptado y está consiente de que pueden tener minutos. Ahora nos estamos enfocando para conseguir los minutos con los jugadores de edad limitada.

Los resultados de los rivales los han beneficiado…

De lo que pasó en Iztapa yo fui el primer responsable, teníamos un buen momento y permitimos que el rival nos ganara en lo anímico. El partido ante Malacateco fue difícil, fuimos mejor la mayor parte, tuvimos pocas ocasiones y no las metimos. Afortunadamente el resultado de los rivales nos beneficia, pero podemos estar mejor.

¿Minor Álvarez fue el protagonista ante Comunicaciones?

Uno siempre tiene en mente la última acción. Minor Álvarez lo hizo bien, pero yo me quedo con la actitud del grupo, es el tercer partido en el que estamos abajo y logramos sacar el resultado. Hay jugadores que hacen un trabajo importante que no es muy llamativo. Yo me quedo con la personalidad y el carácter del equipo.

Y se viene el clásico regional ante Guastatoya…

Somos consientes de que es el único invicto y es sólido en su casa, debemos ir a sumar puntos para mantener la distancia con nuestros rivales. Desde el primer día que llegué me hicieron ver la rivalidad que hay entre Cobán y Guastatoya, es el partido que más esperan, por lo que me han comentado. Será peleado, pero vamos a ir a jugarle de tú a tú. Queremos ir por los tres puntos y afrontar de la mejor manera este “clásico regional”.

¿Este Cobán aún puede mejorar?

Todavía podemos mejorar. En defensa debemos ser más sólidos. Hemos tratado de cambiar un poco tras la baja de Alejandro Galindo. El día que logremos tener a Janderson Pereira, Galindo, Robin Betancourt, Nicolás Martínez y José Almanza en la cancha será algo extraordinario para nosotros. Vamos mejorando bastante en la ofensiva.

¿Cómo va el tema de los lesionados?

Está en observación. Estamos a la espera de un ultrasonido y esperamos que no tenga nada malo. En el caso de Alejandro Galindo, ya hace futbol y está listo para tener minutos.

*Fotos: Golazos Azules

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad