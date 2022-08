Manchester United gana el clásico con Cristiano casi invisible

Con Cristiano Ronaldo (que solo jugó los últimos minutos) y Harry Maguire en el banquillo, el Manchester United ganó el Clásico ante el Liverpool.

El Manchester United derrotó por 2-1 al Liverpool en un clásico del fútbol inglés entre dos equipos en dificultades, tras el que los Reds siguen sin conocer la victoria después de tres jornadas. Con Cristiano Ronaldo (que solo jugó los últimos minutos) y Harry Maguire en el banquillo, el equipo que entrena el holandés Erik ten Hag logró la victoria con los tantos de los internacionales ingleses Jadon Sancho (16) y Marcus Rashford (53).

Un desconocido Liverpool recortó diferencias por medio del egipcio Mohamed Salah (81), pero cuando ya era demasiado tarde para evitar la primera victoria de los ‘Red Devils’ esta temporada.

Con este resultado, el United (que había perdido sus dos primeros partidos) sale del pozo de la clasificación (14º) y supera a un Liverpool (16º) que, tras dos empates iniciales, sigue sin conocer la victoria y queda ya a 7 puntos del líder Arsenal y 5 de su gran rival por el título, el Manchester City.

Los dos equipos habían mostrado en este inicio de temporada muchos problemas, sobre todo a nivel defensivo, y, en toda lógica, el clásico inglés se decidió por los errores de los ‘Reds’, incomprensibles en un equipo que aspira a todos los títulos.

En una primera parte de absoluto dominio local, el United estuvo cerca de adelantarse a los 10 minutos con un disparo de Anthony Elanga, uno de los más destacados de su equipo, que se estrelló en la madera.

El primer tanto llegó seis minutos después, cuando los locales realizaron una gran jugada ofensiva que culminaron con un pase de Elanga para Jadon Sancho, que aprovechando el desbarajuste defensivo del equipo de Jürgen Klopp, batió a Alisson Becker desde el punto de penal.

El arquero brasileño evitó el segundo de los locales con una gran atajada a un lanzamiento de golpe franco directo del danés Christian Eriksen, que se colaba por la escuadra (25).

La única jugada de peligro visitante antes de la pausa fue un centro de James Milner que Bruno Fernandes rechazó… a su propia portería y fue el argentino Lisandro Martínez el que salvó el gol en la línea (41).

