VIDEO. Liverpool le gana la partida al City y conquista la Community Shield

Con anotaciones de Alexander-Arnold, Salah y Darwin Núñez, el Liverpool se impuso 3-1 al Manchester City y conquistó la Community Shield. El argentino Julián Álvarez descontó por el City

Este sábado se disputó el primer título oficial de la temporada del futbol inglés. Liverpool y Manchester City se enfrentaron en la final de la Community Shield que se disputó en el King Power Stadium en Leicester.

A comparación de otros años, la final no se disputó en Wembley, ya que el histórico recinto deportivo está apartado para la final de la Eurocopa Femenina de este domingo entre Inglaterra vs. Alemania.

Con anotaciones de Alexander-Arnold, Salah y Darwin Núñez, el Liverpool se impuso 3-1 al Manchester City y conquistó la Comuunity Shield. El argentino Julián Álvarez descontó por los cityzens.

Liverpool y Manchester City no decepcionaron y protagonizaron un emocionante encuentro de inicio a fin, el partido sirvió de debut para varios jugadores como Erling Haaland y Julián Álvarez con el Manchester City, y Darwin Núñez con el Liverpool.

Los ‘Reds’ aprovecharon su superioridad en el partido y con anotaciones de Alexander-Arnold, Mohamed Salah y Darwin Núñez se impusieron al Manchester City (3-1). El argentino Julián Álvarez descontó por los cityzens.

Con este triunfo, el Liverpool llegó a 16 títulos de Community Shield, el último título de los ‘Reds’ en esta competición había sido en el año 2006, cuando derrotaron al Chelsea de José Mourinho en la final.

Silencing the doubters 🤫 @Darwinn99 is off and running for @LFC #CommunityShield pic.twitter.com/qLm9SN5sfO

La Premier League dará inicio la próxima semana, tanto Liverpool como Manchester City son de los clubes llamados a pelear por el título.

El Liverpool debutará el próximo sábado 6 de agosto a las 5:30 horas (de Guatemala), cuando visiten Craven Cottage para enfrentarse al recién ascendido Fulham.

Mientras que el Manchester City, debutará el domingo 7 de agosto, los de Pep Guardiola visitarán el estadio Olímpico de Londres para enfrentarse al West Ham (9:30 horas de Guatemala).

📺 Fixture amendments and matches selected for live TV broadcast in the UK in October are confirmed

➡️ https://t.co/27YGChWvdf pic.twitter.com/cI0aQ5jkC3

— Premier League (@premierleague) July 29, 2022