Luis Carlos Martínez honró a Guatemala con histórico lugar a nivel mundial

El “Tritón” guatemalteco, Luis Carlos Martínez, hizo que el mundo pusiera sus ojos en nuestro país y nos enseñó que los sueños son posibles.

El nadador, Luis Carlos Martínez, se ha convertido en un nuevo héroe para los guatemaltecos pues con sus grandes actuaciones, a nivel internacional, ha puesto en alto el nombre de nuestro país, especialmente, con su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras 15 años de carrera deportiva, Luis Carlos, consiguió lo que ningún nadador centroamericano había logrado antes, clasificarse a una final en unos Juegos Olímpicos.

Y el guatemalteco lo consiguió, demostrando que todo es posible, se metió a la pelea por las medallas en los 100 metros mariposa en Tokio.

El “Tritón” nacional terminó como séptimo mejor del mundo con un tiempo de 51.09 segundos imponiendo, además, un nuevo récord nacional.

Sin embargo, Luis Carlos, también es un ejemplo fuera del agua pues pronto hará la publicación de su primer libro, que será a beneficio de la Fundación Olímpica Guatemalteca.

Luis Carlos Martínez revivió el histórico momento

“Haber estado en una final olímpica fue algo muy emocionante. He intentado explicarle a las personas qué significa quedar en séptimo lugar, es algo muy difícil de hacer, estamos hablando de estar en el top en el tiempo más top de la historia. Somos solo los 8 mejores del mundo”, dijo Luis Carlos en una entrevista que recientemente concedió a Publinews.

Además, explicó que este fue “un logro muy importante en la historia de Guatemala, no solo para mí si no para futuras generaciones”.

“Este resultado quita un poco esa mentira que nos decimos como guatemaltecos, que solo podemos hacer deportes que no nos ponen físicamente frente a esos “monstruos”. Si no salió mi medalla y si no sale, pues que bueno, porque ahora ese es el estándar y para que alguien vuelva a hacer historia tendrá que ganar una”, expresó.

Mientras que acerca de su primer libro, dijo: “Llevo dos años escribiéndolo y ya está en lo último saldrá en diciembre. Es mi historia y será no lucrativo voy a donar todo lo recaudado a una fundación que saca a personas de barrios difíciles, ha rescatado a 1,550 personas, todo será para ellos”.

“Esto es para hacer una diferencia, a cambio de que las personas lean mi historia. Es un proyecto muy bonito, no es para mí, si no para Guatemala”, reveló entonces.

*Fotos: Edwin Bercián, COG y Getty Images

