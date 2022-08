¡Sin reverencias! Iztapa vence a los “Príncipes” y les quita su invicto

Los “Peces Vela” del Deportivo Iztapa defendieron su fortín a “capa y espada” y lograron remontar un marcador adverso, con el que además, le quitaron el invicto a Cobán Imperial.

Publicidad

Una verdadera fiesta de goles se vivió en el estadio El Morón, del Puerto de Iztapa, con el enfrentamiento entre los “Peces Vela” y Cobán Imperial, que terminó 4-3 a favor de los locales, que no solo supieron defender su territorio, sino que remontaron un marcador adverso para quitarle su invicto al líder. Tras esta derrota, los “Príncipes Azules” deberán esperar los resultados de los encuentros Antigua GFC vs. Muncipal y Comunicaciones vs. Xelajú MC, para saber si podrán conservar el primer lugar por cuarta jornada consecutiva.

Deportivo Iztapa 4-3 Cobán Imperial

Nicolás Martínez abrió el marcador para el visitante en el minuto 8, pero Thales Moreira niveló las acciones en el 17’, antes de que Martínez sumara su doblete en el 21’ y José Almanza colocara el 3-1 a favor de los “Príncipes Azules” en el 37’.Pero los “Peces Vela” no bajaron los brazos y lograron la remontada con anotaciones de Jhony Caro (46’), Anllel Prras (68’) y Benedicto Aldana (86’).

Tras este resultado, Cobán no solo pierde su invicto en el Torneo Apertura, si no que puso en riesgo su liderato, pues si los “Panzas Verdes” superan a los rojos o los “Superchivos” se imponen a Comunicaciones, lo relegarán de su puesto.

*Fotos: Más Futbol

Malacateco 3-1 Santa Lucía

En otros resultados de la cuarta jornada, los “Toros” se quedaron con la victoria en casa tras vencer por 3-1 a los “Jaguares”, para escalar, momentáneamente, a la tercera posición.

Frankli Quinteros abrió el marcador para los fronterizos en el minuto 11, antes de que Rodrigo Herrera nivelara las acciones en el 51’. Othoniel Arce, en el 54’, puso en ventaja a Malacateco, con su primer tanto en su regreso al futbol guatemalteco, y Yonathan Morán hizo el 3-1 definitivo en el 65’.

El telón de la cuarta fecha se bajará en el estadio Pensativo, cuando Antigua GFC reciba a Municipal a las 20:00 horas. Antes, los cremas serán anfitriones (18:00) del cuadro “Súperchivo”.

(Visited 92 times, 92 visits today)

Publicidad