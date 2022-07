Tour de Francia: Jonas Vingegaard se corona en los Campos Elíseos

Jonas Vingegaard se llevó los maillots amarillo y de lunares al mejor escalador en el Tour de Francia, a sus 25 años.

Los Campos Elíseos de París fueron testigos del primer triunfo del danés, Jonas Vingegaard (Jumbo), que conquistó el Tour de Francia que celebró su edición 109.

El belga Jasper Philipsen (Alpecin) se impuso al esprint en la 21ª y última etapa.

A sus 25 años, Vingegaard anotó por primera vez su nombre en el palmarés del Tour, un año después de su segundo puesto detrás de Tadej Pogacar.

En esta ocasión el danés derrotó al esloveno, que había ganado las dos últimas ediciones, y que se quedó a cerca de 3 minutos y medio al término de los 3.350 kilómetros de recorrido.

El galés Geraint Thomas, ganador en 2018 y segundo un año después, accedió por tercera ocasión al podio, con 36 años. El colombiano Nairo Quintana finalizó sexto en la general.

💛 @JumboVismaRoad finish the Tour with 3 jerseys and 6 stage wins 💚

En los 115,6 kilómetros de la última etapa, transformada como es tradición en un desfile hasta el circuito final, el equipo Jumbo celebró su triunfo casi total.

Vingegaard se llevó los maillots amarillo y de lunares al mejor escalador. Van Aert, el verde de la clasificación por puntos. El blanco, el de mejor joven, fue para Pogacar.

La formación neerlandesa se apuntó además seis etapas, tres de ellas para Van Aert, aunque la clasificación por puntos la ganó la formación Ineos.

“Recordaremos estas tres semanas, la forma en que corrimos”, se felicitó el belga antes de la salida.

