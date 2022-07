Gaby Martínez: “En algún momento volveré a vencerla y tomaré su lugar”

Después de 21 años la raquetbolista, Gaby Martínez, le dio a Guatemala una segunda histórica medalla en Juegos Mundiales, pero no se conforma y el próximo mes buscará su segundo título en un Mundial Absoluto en la tierra de su eterna rival, Paola Longoria.

Pese a que Gaby Martínez no fue recibida con tanto bullicio su triunfo significa un logro histórico para nuestro país, pues solamente dos atletas guatemaltecas se han colgado una medalla en Juegos Mundiales, la primera fue la bolichista Sofía Granda, que ganó oro en Akita, Japón en 2001.

Gaby regresó recientemente luego de haber ganado la presea de plata en los Juegos Mundiales Birmingham 2022 que se llevaron a cabo en los Estados Unidos y ahora se enfoca en un reto que se le ha metido “entre ceja y ceja”, ocupar el lugar de la multicampeona mundial, Paola Longoria, ante la que cayó en la final.

Ana Gabriela conversó con “Publinews” sobre el desafío que significaron los Juegos Mundiales y sus retos en los próximos meses.

¿Cómo viviste tu participación en los Juegos Mundiales?

Fueron cuatro partidos muy intensos, solo clasificamos las mejores 16 del mundo. Llegué ranqueada como número 6 y eso me dio la oportunidad de tener una llave accesible y poder llegar hasta donde llegué. Disfruté cada punto al máximo y eso forma parte importante de este resultado.

Como era de esperarse la fina fue contra Paola Longoria…

Siempre es emocionante jugar contra ella. Crecí idolatrándola y qué mejor ahora que ser su rival. Estoy segura que en algún momento podré vencerla de nuevo y tomaré su lugar. Sé que en algún momento tendré todos esos títulos.

Ganaste una plata que sabe a oro…

A pesar de no haberle ganado, es una satisfacción increíble poder traer a mi país una medalla tan importante, después de 21 años, y cambiar la historia. Me siento muy motivada para seguir trabajando.

¿Esta medalla tiene un significado diferente?

En realidad no porque he trabajado igual de duro que para todas las demás. Para nosotros como atletas es un orgullo representar a nuestro país sin importar en qué torneo sea. Cada torneo, por pequeño que sea, me ha hecho la jugadora y la persona que soy. Me encanta representar dignamente a mi país.

¿En qué te enfocas ahora?

El próximo mes competiré en la Copa Mundial (en México), donde logré mi primer título en 2018. Luego, el próximo año será intenso, se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe y después los Juegos Panamericanos. Será un año lleno de retos que estoy dispuesta a afrontar.

¿Crees poder tomar revancha en el país de Paola?

Paola nació en San Luis Potosí y vive en Monterrey (México), pero las canchas donde jugaremos son las canchas donde ella creció, así que será un gran reto vencerla en su casa. Primero Dios espero conseguir el bicampeonato.

¿Qué te hace falta para poder vencerla?

Paola es una máquina, lleva todos estos años preparándose y durante la última década ha sido la mejor. ¿Qué me hace falta? Quizá algo técnico o mental. En algún momento es llegar a mi madurez deportiva y actuar de diferente manera dentro de la cancha, pero le estoy pisando los talones y en algún momento ese resultado va a cambiar.

¿Qué significado tiene ser una de las atletas más destacadas de la última década?

Es un gran honor y orgullo, pero también una responsabilidad que me motiva cada día a seguir trabajando y dar lo mejor de mí.

Hace algunos años decidiste alejarte de las canchas, ¿qué te hizo volver del retiro?

Siempre he considerado que los estudios son algo muy importante, que serán algo primordial para poder vivir después del retiro, así que en su momento decidí retirarme por eso, y no me arrepiento, pero me hizo volver la pasión y el amor por este deporte, por representar a mi país. La conexión que existe entre la cancha, la raqueta y yo es algo indescriptible. Tuve la oportunidad de cambiarme de carrera y ahora estudio en una universidad donde me ayudan mucho.

¿Cuánto tiempo más planeas jugar al más alto nivel?

Por el momento espero terminar el ciclo. Tengo muchas metas fuera del ráquetbol, veré qué me conviene.

Has ganado medallas en todos los eventos ¿qué te falta?

La única que me hace falta es una individual en Juegos Panamericanos. Solo me faltan 3 títulos de todos los que se pueden ganar en mi deporte. Me faltan el título de World Games y el título de Centroamericanos y del Caribe. En todos tengo presea de plata, así que me gustaría quitarme ese mal sabor de ser segunda y cambiarlo por un primer lugar.

¿A quién dedicas tus triunfos?

Mis entrenadores, son lo primordial en mi vida. Han sido un gran apoyo, pero no puedo dejar a un lado a mis papás y a mi hermana que me han apoyado toda mi vida, sin ellos no sería ni la mitad de jugadora ni la mujer que soy. Estoy agradecida con ellos por entender mi estilo de vida.

¿Qué momentos difíciles destacas en tu carrera?

Hubo varios momentos que me han hecho dudar de seguir en el ráquetbol, pero al final en la vida siempre van a haber obstáculos y depende de cada uno pasar por encima de ellos. Soy una guerrera, nunca me doy por vencida, no importa qué tan duro sea el momento, seguiré luchando por lo que quiero.

¿Con qué sueñas?

Seguir con mi carrera y especializarme en el extranjero para ayudar a mi gente, a mi pueblo, con todas las herramientas que tenga, para que vivamos en un mejor país.

¿Qué mensaje le das a la juventud?

Que nunca se den por vencidos, que no se rindan porque tarde o temprano se dan los resultados. Los motivo a que sigan sus sueños.

