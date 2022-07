Wayne Rooney: “Regresar al DC fue un desafío emocionante”

"Soy una persona ambiciosa. Un día quiero dirigir al más alto nivel. Esto es parte de este proceso", dijo Wayne Rooney al ser nombrado nuevo técnico del DC United.

Con el propósito de que salve al moribundo equipo de la MLS, este martes la exestrella de Inglaterra y el Manchester United, Wayne Rooney, fue nombrado como nuevo técnico del DC United.

El ícono británico de 36 años jugó para el DC United desde julio de 2018 hasta octubre de 2019, anotando 25 goles en 52 apariciones antes de partir para servir como jugador y entrenador en el Derby County de Inglaterra.

“Regresar a la MLS, al DC United, fue un desafío emocionante para mí y algo que siento que puede desarrollarme como entrenador, pero también el equipo necesita mejorar”, señaló Rooney.

Wayne is ready to take the helm in D.C. 👊 #DCU || @WayneRooney pic.twitter.com/6rMbLVgWQd

“Soy una persona ambiciosa. Un día quiero dirigir al más alto nivel. Esto es parte de este proceso”, añadió.

El DC United tiene balance de 5-10 con dos empates y 17 puntos, compartiendo el último lugar en la liga de 28 equipos.

El United despidió al técnico argentino Hernán Losada después de seis partidos, reemplazándolo con el técnico interino Chad Ashton.

No one deserves it more 👏

🎥 » Watch the moment @T_Fountas found out he was going to the 2022 @MLS #AllStar Game 🤩 pic.twitter.com/ocWUCzZyrX

— D.C. United (@dcunited) July 12, 2022