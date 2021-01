Wayne Rooney cuelga las botas para dedicarse a la dirección técnica

El exjugador del Manchester United anunció su retiro este viernes y asumirá la dirección técnica del Derby County, el que fue su último club.

La leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney, hasta ahora entrenador-jugador del Derby County, ha decidido colgar las botas pero dedicarse únicamente a dirigir al equipo de la segunda división inglesa, anunció la entidad este viernes.

Rooney, de 35 años, firma un contrato de dos años y medio, hasta 2023. Desde el despido del técnico holandés Phillip Cocu en noviembre de 2020, el antiguo capitán de la selección inglesa ocupaba el puesto de entrenador interino, compaginándolo con el de jugador.

El mejor goleador de la selección inglesa (53 dianas en 120 partidos) “eligió poner fin a su ilustre carrera de jugador para concentrarse plenamente en su trabajo de entrenador”, señaló la formación que ocupa el 22º puesto (de 24) en el Championship.

Aterrizado en el Derby County hace un año, Rooney ha disputado 35 partidos con su camiseta. Estará acompañado en el banquillo por su antiguo compañero en la selección Liam Rosenior, que ejercerá de adjunto, y por el antiguo portero internacional irlandés Shay Given.

El primer partido del nuevo cuerpo técnico está previsto el sábado, con la recepción del Roterham United (23º), un duelo entre dos equipos que pelean por evitar el descenso.

Rooney, nacido en Liverpool y formado en el Everton, jugó en el United entre 2004 y 2017, marcando 253 goles, un récord en los Red Devils, en 559 partidos.

Luego regresó al Everton y después cruzó el Atlántico en 2018 para unirse al DC United, última experiencia antes del Derby.

Club histórico del fútbol inglés, el Derby tiene dos ligas y una Copa en su palmarés.

El ahora técnic del Derby County habló en la conferencia de prensa de su presentación y explicó los desafíos que tendrá con los lanudos, club que lucha por no descender.

“Sé qué jugadores quiero mantener aquí y a quién me gustaría traer a este club de fútbol. Estoy tratando de construir un equipo que creo que pueda desafiar en esta liga. He visto los informes sobre los más jóvenes jugadores que se van. Los que quiero mantener, se quedarán “, afirmó Rooney en su presentación.

𝗪𝗥: 🗣 "I know which players I want to keep here, and who I would like to bring in to this football club. I’m trying to build a team that I feel can challenge in this league. I’ve seen the reports on the younger players leaving. The ones who I want to keep, will stay."#DCFC pic.twitter.com/AvBs9Rryp7

— Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021