“Había cosas que no compartía”: La razón por la que Pinto rescindió su contrato

José Pinto, que dejó al Tacuary, de Paraguay y se unió a la pretemporada de Comunicaciones, en Estados Unidos, dijo que prefirió salir en buenos términos de Paraguay. Esto reveló:

Pese a que su experiencia con el Tacuary FC, de la Primera División de Paraguay, no fue del todo buena, el defensa José Pinto mantiene la ilusión de jugar en el extranjero, aunque de momento firmó nuevamente con los cremas, con los que espera volver a hacer “vitrina”.

El sanluiseño dice que la experiencia, futbolísticamente hablando, fue muy buena y dejó las puertas abiertas para poder volver algún día al país sudamericano.

En una entrevista con el periodista independiente @andresNadf, poco antes de partir hacia el segundo partido amistoso de Comunicaciones en Estados Unidos, José Pinto habló de su experiencia en Paraguay y de las razones que lo orillaron a rescindir su contrato.

“Fue una experiencia bonita, me ayudó a crecer en lo personal, deportivo y humano. Pasé cosas buenas y malas. Pasó de todo en estos seis meses, cosas que no compartía y decidí llegar a un buen acuerdo para rescindir mi contrato”, comenzó diciendo el defensor.

También resalto que competir con el Tacuary le “ayudó a mejorar muchos aspectos que quería, me ayudó en mi crecimiento deportivo”.

Mientras que al ser preguntado sobre por qué decidió rescindir su contrato, expresó: “No compartirá algunos aspectos en lo laboral, hubiera querido seguir hasta culminar mi contrato, pero creo que hay cosas que no comparto y no compartiría para poder seguir hasta fin de año”.

Su salida fue “mucho más por el tema administrativo (que deportivo), a lo largo de estos seis meses tuve cambio de técnico 3 veces y es algo que afecta, pero cuando llegaba el técnico nuevo trabajaba duro para volver a ganarme ese puesto y lo lograba. Pero en el tema administrativo habían cosas con las que no estaba de acuerdo en cómo se manejaban, así que a mi último regreso con selección decidí hablar con la directiva para rescindir mi contrato”, explica.

Pinto, dice que ese fue el motivo por el que ya no era tomado en cuenta en los últimos partidos. “Por eso, ellos (directivos) pasaron la orden de que ya no se me tomara en cuenta, porque estaba rescindiendo mi contrato. Quise salir bien del equipo llegando a buenos términos para dejar las puertas abiertas en el club y en el país, dejar una buena impresión”, dice el defensor, que firmó un contrato por dos años con Comunicaciones.

“El deseo de querer jugar fuera no se va a apagar, pero estando en Comunicaciones y selección nacional y haciendo las cosas bien, son dos vitrinas importantes para salir. No hay imposibles”, expresa Pinto, quien tuvo algunas propuestas en Paraguay, pero nada que llamara su atención, por lo que decidió volver a Comunicaciones, con el que espera tener sus primeros minutos este domingo, en el amistoso ante el Motagua, de Honduras.

