VIDEO. El nuevo viaje de la selección Sub-20 será a Estados Unidos

La selección Sub-20 ya tiene nuevos rivales con los que comenzará su preparación para el Mundial de Indonesia. Estos son los detalles:

El trabajo para la selección Sub-20 continúa y a finales de este mes viajará a los Estados Unidos, confirmó el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, tras el logro histórico de los juveniles de haber clasificado al Mundial de Indonesia.

Los seleccionados arribaron este lunes a Guatemala luego de su participación en el Torneo de Concacaf, en el que sellaron su boleto para el Mundial de Indonesia y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A su llegada fueron recibidos por cientos de guatemaltecos que con pancartas, vuvuzelas y pitidos de vehículos mostraban su cariño y admiración por los juveniles, que al final, fueron homenajeados en las instalaciones de la Fedefut.

Lo que dijo Gerardo Paiz

Tras el final de la caravana Paiz dijo que se “viene mucho trabajo. Sabemos que hay jugadores que van a Estados Unidos y va a costar tenerlos aquí, pero vamos a trabajar con lo que tengamos para prepararnos de la mejor manera. Al Mundial no vamos a pasear, vamos a ir a competir, obviamente quedar campeones es complicado, pero vamos a ir a competir”, aseguró.

Además, dijo que ya tiene cerca el primer campamento de preparación: “A finales de julio, ya tengo al invitación, nos pagan todo y ese el primer campamento. Me tengo que juntar el miércoles con el profe Loredo, ya le pedí toda la planificación porque hay muchos proceso que tenemos que trabajar”.

“El campamento que ya está anunciado es en California y la selección se enfrentará con universidades gringas”, reveló Paiz.

Mientras que sobre no haber logrado el pase a los Juegos Olímpicos, expresó: “Arañamos esos Juegos Olímpicos, pero la inexperiencia de ellos, no falta de trabajo y voluntad porque eso lo tienen, la inexperiencia nos llevó a no aguantar ese 2-0 que teníamos, pero vamos a seguir trabajando y si no logramos ir a París lograremos los que vienen y si no los logro yo, porque mi gestión terminó, ojalá la persona que siga detrás de mí continúe con todo este trabajo que se hizo”.

“La paciencia fue la principal virtud, porque la pandemia no nos dejó hacer nada, y luego creer en estos jóvenes, creer en la gente que se acercó y me dijo que habían jugadores en Estados Unidos que había que traer, hubo mucha gente que me ayudó”, señaló el dirigente.

