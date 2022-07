Rafael Loredo: “Para mí es un honor dirigir una selección de Guatemala”

"Me quiero quedar con la sonrisa de mis muchachos", dijo el técnico mexicano previo a abandonar el Estadio Morazán en San Pedro Sula, Honduras.

La selección Sub-20 de Guatemala cayó derrotada en la tanda de penaltis frente a una República Dominicana que supo reponerse, pues iba perdiendo en el primer tiempo por dos goles en contra.

Los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo no irán a los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, sí regresan al país con el boleto hacia la Copa del Mundo Indonesia 2023 y la clasificación a los Juegos Centroaméricanos y del Caribe.

Previo a abandonar el Estadio Morazán, en San Pedro Sula, Honduras, los juveniles brindaron declaraciones a los medios de comunicación.

El profesor Rafael Loredo dijo en primera instancia que este torneo fue para dar a conocer a los seleccionados.

Por otro lado, al referirse al resultado ante los dominicanos el estratega azteca aseguró que “nosotros jugamos en realidad un partido más que cualquiera”.

Además, aseguró que sus dirigidos nunca se tiraron ni se acalambraron. “Hay una unión bien grande”, mencionó.

“Para mí es un honor dirigir una selección de Guatemala. Me siento muy orgulloso y honrado”, destacó Loredo.

Pero el entrenador también dijo que estaba agradecido por el desempeño de los jugadores y que era grato todo lo que sucedió en la competencia. “Yo quería que los chavos se dieran a conocer, ponerlos en el mapa”, dijo.

Por otro lado, mencionó que el tiempo que ha estado en Guatemala en diferentes etapas le permite darse ese lujo de tener confianza en el jugador.

“Son muchachos que quieren aprender y ser alguien en la vida. Acá promovemos distintos valores. El ser solidarios, el amor a la playera. No tengo nada que reclamarles, al contrario, para mí es un orgullo estar dirigiéndolos”, dijo.

Pero también mencionó que no fue nada fácil enfrentar a los rivales de turno. “Muchos pensaron que Dominicana era un flan, pero no lo era, eh. Además, están bien entrenaditos, bien preparados, saben a qué juegan. Jugamos ante un gran rival”, destacó.

Loredo dijo a los medios que le daba mucha satisfacción que se pusiera el nombre de Guatemala en un Mundial. “Que sepan que hay jugadores con capacidad y con gran corazón. Mi objetivo era darle una alegría a los muchachos pero también que puedas darle felicidad a un pueblo completo”, añadió.

“Si vamos a ir a un mundial, tenemos que ir no nada más a participar, hay que ir con la intención de ganar. Va ser muy importante el rodaje que le podamos dar a nuestros jugadores. Que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó en el primer partido, que mis muchachos se me caían de los nervios. Pero después tuvieron la gallardía y valentía de salir adelante”, finalizó.