Los mexicanos que dejaron al “Tri” sin Mundial: Prensa culpa a Loredo

“Tres mexicanos dejaron al ‘Tri’ sin Mundial y Juegos Olímpicos”, esta es la crítica de un reconocido medio de México hacia el cuerpo técnico que dirige Rafael Loredo.

Los mexicanos han mostrado todo su enojo y vergüenza luego de que Guatemala eliminó al “Tri” del Torneo de Concacaf y lo dejó sin Mundial y Juegos Olímpicos y ahora culpan al cuerpo técnico mexicano, que dirige a la bicolor, del fracaso. Esto dicen de Rafael Loredo:

“¿Quiénes son los mexicanos que dejaron al Tri Sub-20 sin Mundial ni Juegos Olímpicos? Tres mexicanos fueron claves en el banquillo de Guatemala para dejar fuera a la Selección Nacional Sub-20”, dice el título de una nota viralizada por “El Universal”, de México.

Y es que el coraje no es para menos entre el pueblo mexicano, pues primera ocasión en las últimas seis ediciones, el “Tri” no jugará en un Mundial Sub-20. Además, es la primera ocasión desde Beijing 2008 que México no asista a unos Juegos Olímpicos.

Según “El Universal” “Una de las derrotas más dolorosas para el combinado nacional estuvo en manos de tres mexicanos que están en el banquillo guatemalteco. Se trata del técnico Rafael Loredo y sus auxiliares Marvin Cabrera y Yahir García”.

La nota expresa que la falta de oportunidad en el futbol mexicano orillaron a estos “personajes a buscar nuevos horizontes”.

De Loredo, explica que tras retirarse como jugador tras haber vestido las camisetas de Atlético Español, Necaxa, Oaxtepec y Ángeles Puebla, fungió como asistente técnico en Puebla, San Luis y en el América dirigió las filiales, para luego llegar a Guatemala donde dirigió a la Universidad, Xelajú MC y Deportivo Petapa.

Finalmente llegó a la selección Sub-20 de Guatemala “e interino del equipo mayor que también dirige un mexicano: Luis Fernando Tena”.

De los asistentes

De los asistentes de Loredo, “El Universal” cita que Marvin Cabrera es conocido en el futbol mexicano tras jugar con el Cruz Azul, Pachuca, Morelia y Toluca. Tras el retiro dirigió a la Sub-17 y a la Sub-20 del Toluca. Luego fue asistente técnico en el Atlante y posteriormente llegó a Guatemala, en 2020, para convertirse en entrenador de la Sub-17 y asistir a Loredo en el Premundial.

“El tercer mexicano del equipo Sub-20 que fue clave para la victoria de Guatemala es Yahir García. Inició su carrera como técnico en las divisiones infantiles del Necaxa hasta llegar al equipo Sub-19. Después pasó al Toluca para ser auxiliar de Enrique Meza”, cita el medio.

Siempre con Meza, Yahir fue asistente en Atlas, Cruz Azul y Once Caldas. Llegó a Guatemala en 2020 para hacerse cargo de la selección Sub-15.

“Estos tres mexicanos que tuvieron una oportunidad en Guatemala para continuar su carrera en el futbol fueron los artífices para un extraordinario triunfo de los ‘Chapines’, pero que significa un enorme fracaso para la Selección Mexicana Sub-20”, finaliza.

