Sergio Ramos pide ayuda para ser Balón de Oro y se filtra el audio

Reconocido medio filtra el audio de Sergio Ramos pidiendo ayuda para ser Balón de Oro. El escándalo ha dado la vuelta al mundo. Esta es la conversación filtrada:

En tremendo escándalo se ha visto envuelto el excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos, luego de que el reconocido medio “El Confidencial”, reveló audios donde le pide ayuda, para ganar el Balón de Oro, al presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Cabe recordar que hace algunos meses fueron los mensajes de Gerard Piqué con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, los que provocaron un escándalo, entonces por un conflicto de intereses, pero ahora es Sergio Ramos el de la polémica.

Y es que el “El Confidencial” reveló audios de Ramos con Rubiales, que datan de 2018, en los que explícitamente el entonces capitán del Real Madrid pedía al dirigente “interceder con la UEFA” para que le otorgaran el máximo galardón que da la Revista “France Football”.

Los audios de Sergio Ramos

“Rubi (Luis Rubiales), buenas noches, espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero lo hago hoy porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y toques algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro”, es el mensaje de Ramos, que en pocos días se difundirá en audio en “El Confidencial”.

“Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el futbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, explicó Ramos, que finalmente no fue premiado con el Balón de Oro.

Sin embargo, cabe señalar, que seguramente Ramos pasó por alto que este reconocimiento no lo entrega la UEFA, sino la Revista France Football. Además, el ganador se decide en una votación que hacen 180 periodistas de todo el mundo.

Cabe recordar que el Balón de Oro de 2019 fue conquistado por Lionel Messi, ahora su compañero en el PSG.

*Fotos: Getty Images

