Confirmadas las 16 sedes del Mundial 2026

El estadio Azteca, que batirá un récord del mayor evento futbolístico, es una de las 16 sedes de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México:

Los Estados Unidos, Canadá y México, que organizarán la Copa del Mundo de 2026, recibieron este jueves la confirmación de las 16 sedes que albergarán el máximo evento futbolístico, entre las que se encuentra el mítico estadio Azteca.

La emblemática cancha de la Ciudad de México, sede de las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, se convertirá en la primera que alberga partidos de tres ediciones mundialistas.

Las otras dos sedes mexicanas son el estadio Akron, hogar del equipo de las Chivas de Guadalajara, y el estadio BBVA, de los Rayados de Monterrey, anunció la FIFA en un evento televisivo efectuado desde la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos contará con un total de 11 sedes: Atlanta (estadio Mercedes-Benz), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), New York/New Jersey (MetLife Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field).

