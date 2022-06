VIDEO. ¡Costa Rica se queda con el último boleto al Mundial!

Un gol de Joel Campell y las atajadas de Keylor Navas hicieron realidad el sueño de Costa Rica de clasificarse al Mundial de Catar tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje.

La selección de Costa Rica hizo realidad el sueño de clasificarse a la Copa del Mundo luego de vencer, este martes, a Nueva Zelanda 1-0 en el repechaje intercontinental entre la Concacaf y la Confederación de Futbol de Oceanía.

Joel Campbell anotó el único tanto del partido en el minuto 2 y el guardameta Keylor Navas hizo atajadas espectaculares que le dieron a Costa Rica el pase al Mundial de Catar, en donde integrará el grupo E junto con Alemania, España y Japón.

Así, Costa Rica se queda con el último boleto al Mundial de Catar, este lunes Australia también selló su pase tras vencer a Perú en el otro repechaje.

Apenas pitaba el árbitro el inicio del partido y Costa Rica abría el marcador en su primera llegada de peligro. Por el sector de la izquierda a pareció Joel Campbell dentro del área para enviar el balón a las redes de la portería neozelandesa.

Pero el rival no se quedó quieto y Chris Wood tuvo en sus botines el empate, pero su remate pasó cerca del costado del arco que defendía Navas.

Se acercó otra vez Nueva Zelanda con Chris Wood, pero de nueva cuenta la definición termina por perjudicar a la escuadra neozelandesa que buscaba a toda costa el empate a base de servicios al área.

Y Keylor Navas demostró de nuevo su experiencia en el minuto 15 tras los constantes errores de su defensa. El guardameta del PSG puso orden en el área y llamaba la atención de sus defensores tras atajar una doble oportunidad de Greive.

🇨🇷👏 It's a third successive #FIFAWorldCup for Los Ticos #WCQ pic.twitter.com/SqEcoEcxPc

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022