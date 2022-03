¡Colombia y Chile no van a Catar! Perú derrota a Paraguay y se queda con el repechaje

Con emoción hasta el final, concluye la eliminatoria de Conmebol hacia Catar 2022, la cual, dejó sin Mundial a Colombia y Chile. Conoce los detalles de la jornada en la siguiente nota.

Este martes se jugó la última fecha de las eliminatorias hacia Catar 2022 de Conmebol, Sudamérica ya conocía a sus 4 clasificados, pero faltaba por definirse el puesto para el repechaje, el cual quedó en manos de Perú por su victoria 2-0 ante Paraguay en Lima.

Los goles del triunfo de la selección inca que le dio medio pasaje mundialista fueron anotados por el italoperuano Gianluca Lapadula a los 5 minutos, Yoshimar Yotún, a los 42.

La repesca es la única vía disponible en Sudamérica tras distribuirse entre Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay los cuatro cupos directos a Catar.

Perú enfrentará en partido único (13 o 14 de junio en Doha) al quinto clasificado de Asia por un boleto al Mundial-2022.

La selección chilena quedó fuera del Mundial de Catar-2022 al perder 2-0 ante su similar de Uruguay este martes por la noche en Santiago, en partido de la última fecha de las clasificatorias sudamericanas.

Chile debía ganar y esperar que Perú y Colombia pierdan, pero nada de eso ocurrió. Los goles de Luis Suárez (79) y Federico Valverde (90) le impidieron a la selección chilena alcanzar el quinto puesto de las clasificatorias sudamericanas y jugar el repechaje ante un equipo asiático.

El seleccionado chileno no solo queda fuera de un mundial por segunda vez consecutiva, sino que se convierte en el fin de un ciclo para varios futbolistas que brillaron en la llamada “generación dorada” del fútbol chileno que ganaron dos copas América (2015 y 2016) y clasificaron a los mundiales de Sudáfrica-2010 y Brasil-2014.

Colombia quedó este martes fuera del Mundial de Catar-2022 pese a vencer 1-0 a Venezuela en la última jornada de la clasificatoria sudamericana, con gol de penal de James Rodríguez.

