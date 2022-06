Carlos Ruiz a la afición: “A ver si aprenden algo por la tierrita”

El exdelantero de la azul y blanco, Carlos Ruiz, expresó que ninguna de las aficiones de los clubes en los que jugó lo insultan o reclaman. Mira lo que dijo:

La leyenda de la selección nacional, Carlos Ruiz el “Pescadito”, se refirió al “trabajo honesto” que hizo en los clubes en los que jugó, en donde la afición no le reclama ni insulta, aunque no aclaró su malestar.

En las últimas semanas el exjugador ha acaparado los focos de atención de la afición guatemalteca, por sus comentarios de advertencia o apoyo a la selección nacional, que disputa sus primeros partidos por la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin embargo, sus publicaciones han generado reacciones diversas, algunos lo aplauden y le muestran su admiración y otros le dicen que le falta humildad.

Pese a ello, el “Pescadito” no ha dejado de expresar su opinión, aunque una de sus últimas publicaciones no fue del agrado de muchos, cuando dijo que no creía en las vacunas anti covid-19 y que él no se ha vacunado. Por esto fue balnco de polémica.

Lo que dijo Carlos Ruiz

Y este domingo, como en ocasiones anteriores, Ruiz no se ha quedado callado y ha expresado su inconformidad por algunos reclamos e insultos de los que ha sido víctima.

“Posteo un par de cosas de mi paso en el extranjero como por ejemplo Club Olimpia o Club Puebla y no hay reclamos o insultos por parte de la afición con memoria. Trabajo honesto fue siempre lo que traté de hacer. A ver si aprenden algo por la tierrita”, expresó el “Fish” dando a entender que la afición guatemalteca no valora su trayectoria.

Y sus seguidores no se hicieron esperar, algunos le escribieron desde Paraguay para brindarle palabras de admiración y agradecimiento, mientras que otros opinaron diferente:

“Y cómo faltar al respeto a una persona que defendió los colores del Rey de Copas paraguayo. Un atleta como usted. O que hubiera sido en este tiempo si jugara”.

“Estuviste en las malas ‘Pescadito’, fuiste ídolo del Olimpia, solo buenos recuerdos quedan. Olimpia tiene memoria”.

“Cómo te vamos a reglamar si lo único que hiciste en Puebla fue goles y alegrías”.

“Ahhh es que tu equipo de la tierrita está enojado porque vieron al crema ganar el Hexa con vos de delantero rojo, pero se les pasará, siempre has sido el mayor goleador de la selección”.

“Presumido orgulloso! Una pizca de humildad no te caería mal”, fueron algunos de los comentarios en su publicación en Twitter.

