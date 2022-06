Debate de Carlos Ruiz por vacunas contra COVID-19 enciende las redes

Carlos el “Pescado” Ruiz protagonizó un polémico debate en las redes sociales al manifestarse en contra de la vacuna contra el COVID-19 y un reconocido medio español replicó sus palabras.

La leyenda de la selección nacional, Carlos Ruiz el “Pescadito” llamó la atención de un reconocido diario español cuando protagonizó un polémico debate, en las redes sociales, en el que se manifestó en contra la vacuna contra el COVID-19.

“El emblemático exjugador guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz quedó muy mal parado en redes sociales tras manifestarse en contra de las vacunas contra el coronavirus”, resalto el diario español “Mundo Deportivo”, en su artículo dedicado a la opinión del “Fish”.

Y es que el exjugador volvió a acaparar los “focos” el fin de semana protagonizando una tensa discusión en Twitter con una cuenta que acostumbra difundir información sobre el coronavirus.

Leí al pescado @FishCr20 discutir con un periodista por la foto del río de basura en Guatemala, pero NO lo he leído cuestionando al gobierno por no comprar vacunas para los niños y proteger su vida contra el #CoronaVirusGT.

En fin, así son los influencer de GT.

