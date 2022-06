¿Cómo el cangrejo? El mensaje subliminal de Carlos Ruiz a la “Sele”

Carlos el “Pescado” Ruiz reaccionó con un mensaje subliminal tras la derrota de la selección nacional. Horas antes había advertido a los jugadores.

El “Pescadito”, Carlos Ruiz, causó polémica al compartir un nuevo mensaje tras la derrota de la selección nacional en su visita a Guayana Francesa, en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf. Horas antes había pedido humildad a los jugadores.

Guatemala tuvo un debut amargo en el torneo regional tras caer por 2-0 en su visita a Guayana, resultado que lo deja en la última posición del grupo D de la Liga B.

Y como siempre, Ruiz mostró su preocupación por esta derrota compartiendo un nuevo mensaje en sus redes sociales.

El “Pescadito” publicó un gif en su cuenta de Twitter, en el que se ve una cubeta de cangrejos, como haciendo alusión a que la bicolor sigue en las mismas o en retroceso.

Carlos Ruiz ya había advertido a la “Sele”

Sin embargo, horas antes, Ruiz también había advertido a la “Sele”: “Atención, French Guiana no es un rival fácil! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival fácil. Me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia. Queremos que gane Guatemala, siempre, pero humildad, ojo, humildad”, escribió en sus redes sociales”.

Su mensaje tuvo rápidamente repercusión en las redes sociales, la mayoría dándole la razón al exjugador.

El torneo regional

La segunda edición de la Liga de Naciones de Concacaf comienza esta semana con las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf regresando al campo de juego.

Las 41 selecciones participantes del extenso certamen pugnarán por 12 pases directos a la Copa Oro 2023 y otros cuatro mediante playoffs.

Las selecciones han sido distribuidas en tres sectores: 12 a la Liga A, 16 a la Liga B y 13 a la Liga C.

Cabe recordar que la azul y blanco integra el grupo D junto con Guayana Francesa, Belice y República Dominicana.

