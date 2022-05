Amarini sabrá “poner todo en orden” en Xelajú, dice Luis Martínez

El atacante de Guastatoya, Luis Martínez, podría ser uno de los primeros refuerzos de Amarini Villatoro en Xelajú MC. Esto dijo el jugador:

El delantero guatemalteco, Luis Martínez, se refirió a la llega de Amarini Villatoro a Xelajú MC, y aunque dijo que su prioridad es seguir en Guastatoya, no descarta volver a Quetzaltenango.

El equipo de “Pecho Amarillo” está a pocas horas de comenzar la serie de semifinal ante Municipal, este jueves a las 11:00 horas, algo que motiva al “Salamá” quien volvió recientemente después de una lesión.

De su regreso, de la ilusión de jugar la fase final y de la llegada de Amarini a Xela, uno de los técnicos que más ha confiado en su trabajo, habló Martínez en entrevista con el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”.

¿Te gusta Quetzaltenango?

Sí, es muy bonito Quetzaltenango, estuve ahí 5 años y mi hijo es de allá.

Va para allá un amigo tuyo (Amarini Villatoro)…

Sí, platiqué con él en su momento. Él supo que yo estuve allá, me preguntó algunas cosas y se que le irá bien porque creo que es la persona indicada en este momento para tratar de escarbar y poner todo en orden, que todo esté recto. Es la persona que sabe cómo hacerlo, como lo hizo en Guastatoya, donde dejó una base y puede ir a dejar una base a Xela.

¿Hay posibilidades de que llegues a Xelajú?

Quiero seguir en Guastatoya, hacer las cosas bien. Quiero terminar bien lo que resta de las finales, si me dan un hasta aquí o me dan las gracias comenzaría a ver a dónde me iría, pero todo depende de la postura de la directiva de Guastatoya.

¿Y tras superar la lesión, en qué nivel regresas?

Con que uno esté mentalmente preparado, con confianza, el cuerpo reacciona bien. Fueron como 8 meses los que estuve parado, pero al final puedo decir que para estos partidos de la semifinal llego en un buen momento.

¿Te quedó miedo?

Regresé con un poquito de molestia. La herida ya había sanado, pero a veces queda inflamación, al inicio pasé 2 semanas con eso, pero me dije “ya no puedo bajarme, ya estaba entrenando, pero día a día era una lucha. Hasta ayer (lunes) sentí mejoría, creo que jugar me ayudó y me sentí con más confianza, corté un poco el miedo de que me doliera o pasara algo.

Pero esta es una etapa de exigencia…

Sí, en las finales se maneja mucha presión, además muchos terminamos contrato y queremos renovar o ver la posibilidad de que se abra una buena puerta. Gracias a Dios he regresado en finales de buena manera y puedo decir que sé manejar la presión.

Y ahora viene Municipal…

Pude ver que es el mismo estilo de juego que tiene Antigua, pero con jugadores que tienen un poco más de contundencia y más roce, el partido no va a variar tanto, será intenso.

¿Beneficia jugar a las 11:00 horas?

A mí no me gusta, el calor es muy fuerte, pero tengo que acatar las órdenes. En mi opinión, disfrutaban más los rivales que nosotros porque se vienen a encerar en el primer tiempo, mientras que nosotros hacemos el desgaste y en el segundo tiempo agarran un segundo aire y nosotros estamos más cansados, pero creo que es en toda Guatemala, que no se ha quitado de raíz jugar en estos horarios

